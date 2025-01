Lo que Sonsoles Ónega dice sobre Broncano y su guerra con Pablo Motos traerá cola

Sonsoles Ónega está atravesando un gran momento personal y profesional. La periodista se ha sincerado en una entrevista con 'El Español' sobre muchos temas de actualidad, como la lucha televisiva entre David Broncano y Pablo Motos, la crisis de audiencias que atraviesa Mediaset o la marcha del rey emérito a Abu Dabi.

Respecto a la guerra de audiencias entre 'La Revuelta' y ‘El Hormiguero’, que ha marcado la pasada temporada, Sonsoles Ónega tiene claro que "en uno de los bandos, necesitaban munición frente a un producto tan consolidado como 'El Hormiguero. Irrumpieron con cuatro tiros al aire".

En su opinión, "Broncano se ha defendido de cosas que se han dicho y que no me han parecido bien: que si firmó su contrato en Moncloa, que si tal y cual… 'La Revuelta' es la novedad de la temporada. Veremos".

Sonsoles Ónega sobre la crisis de Telecinco: "Está en proceso"

La presentadora de 'Y ahora Sonsoles' prefiere no pronunciarse sobre Ana Rosa Quintana, su antigua jefa y ahora su rival en las tardes. Sin embargo, sí que tiene palabras sobre la crisis que está atravesando Mediaset: "Telecinco está siendo desbancada en esa tarea de ser espejo de España, creo que será así hasta que se redefina. Les pasa también a los partidos políticos cuando pierden sus líderes. Telecinco está en proceso. Telecinco era una tele muy gamberra, muy divertida. Me crie allí. Reflejaba muy bien a los barrios".

Sonsoles Ónega reconoce que la sección del corazón de su programa no es la que más le gusta: "Es la parte que menos me gusta. La crónica social se puede hacer con material robado. A mí eso no me gusta. Adelantarse a contar un embarazo, una boda, un divorcio, una infidelidad cuando no lo saben ni las familias…". Aunque matiza: "La crónica social existe desde el siglo XIX. Lo estoy estudiando para una novela".