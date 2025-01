Pedro Ruiz, fiel a su estilo, se atreve a valorar así a Lalachus y lanza este aviso ante toda su polémica

Lalachus se convirtió en la 'reina' de las Campanadas 2024-2025, arrebatándole este puesto a Cristina Pedroche. No solo estaba guapísima con un vestido negro que la sentaba como un guante, sino que, además, junto a David Broncano, consiguieron devolverle a TVE el liderazgo de las Campanada. Un liderazgo que en los últimos años estaba en manos de Antena 3.

Sin embargo, lamentablemente, este éxito de Broncano y Lalachus se ha visto empañado por una sonada polémica. El motivo fue un gesto realizado por la cómica minutos antes de que el Reloj de la Puerta del Sol diera las 12 de la noche. En un momento dado, la colaboradora de 'La Revuelta' mostró una estampita con un fotomontaje de la vaquilla del 'Grand Prix' como si fuese el Sagrado Corazón de Jesús. Algo que ofendió a los católicos.

Las asociaciones 'Hazte Oír' y 'Abogados Cristianos' anunciaron que denunciarían no solo a Lalachus, sino también a Broncano y al presidente de RTVE, José Pablo López, por un presunto delito de odio contra los sentimientos religiosos. Según 'Abogados Cristianos', lo ocurrido "denota un claro menosprecio y burla hacia los ritos y símbolos del catolicismo. Y supone una vejación, una injuria y un ultraje hacia los sentimientos y las creencias católicas".

Pedro Ruiz da su opinión sobre lo ocurrido con Lalachus

Esto ha provocado un intenso debate en redes sociales. Por un lado, están los que apoyan a la cómica, incluso algunos católicos confesos como Belén Esteban, quien aseguró en 'Ni que fuéramos' que en absoluto se siente ofendida por el gesto de la estampita. Y por otro, quienes han atacado duramente a la humorista, incluso cargando directamente contra el Gobierno por intentar "dividir" a los españoles, como es el caso de Carmen Lomana.

El último en dar su opinión al respecto ha sido Pedro Ruiz. Haciendo uso, una vez más, de sus redes sociales, el escritor no ha querido mojarse demasiado en la polémica. Aunque sí deja entrever que le parece desacertado el gesto de Lalachus. "No soy practicante ni creyente de religión alguna. Sin embargo, procuro no dañar a los que creen en ellas. Y eso no quita para que defiende la libertad de expresión". "Allá cada cual con su conciencia", ha concluido a modo de serio aviso Pedro Ruiz en su perfil de X.

No soy practicante ni creyente de religión alguna. Sin embargo, procuro no dañar a los que creen en ellas.Y eso no quita para que defienda la libertad de expresión. Allá cada cual con la suya. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) January 4, 2025

Las reacciones no se han hecho esperar, y hay quien le recuerda que no es la primera vez que se hace algo similar. "Quien ha dañado a los creyentes? Por qué no se dijo nada cuando se hizo algo similar con Alaska, futbolistas y otros famosos? Hay que mojarse de vez en cuando", le responde una usuaria de la citada red social.