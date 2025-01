Pedro Ruiz sentencia como solo él podría hacerlo lo ocurrido con Lalachus y Broncano en las Campanadas

Es una de las noticias del día. Y es que todos estábamos esperando a saber cuáles iban a ser las audiencias de Nochevieja y sobre todo de las Campanadas con la guerra entre David Broncano y LalaChus y Cristina Pedroche y Alberto Chicote. El último en pronunciarse ha sido Pedro Ruiz.

La 1 ha conseguido situarse como La Primera al destronar tres años después a Antena 3 tras el 'efecto Pedroche'. Así, las Campanadas de TVE fueron líderes con un arrollador 31,2% de share con 4,8 millones de telespectadores subiendo más de cinco puntos con respecto a 2023. En el minuto de las uvas, La 1 subió al 33,1% congregando a 5.642.000 televidentes. Unos datos que son aún más altos si sumamos todos los canales de RTVE en simulcast hasta anotar un 42% y 7.148.000 personas.

Por su parte, Antena 3, que consiguió el minuto de oro gracias al momento en el que Cristina Pedroche descubrió su vestido hecho con leche materna, bajó a la segunda plaza a pesar de seguir con datos espectaculares. Las Campanadas de la vallecana junto a Alberto Chicote marcaron un 28,1% y 4.345.000 espectadores durante todo el especial subiendo al 32,6% de cuota de pantalla y 5.550.000 millones en el minuto exacto de las uvas.

Una guerra de audiencias que ha llevado a que de nuevo se haya producido también una pugna en redes sociales sobre todo con la polémica abierta por el gesto de LalaChus de mostrar una estampita con la vaca del 'Grand Prix'. Una batalla sobre la que Pedro Ruiz prefiere no posicionarse.

"Siempre me he sentido ajeno a la pugna de las audiencias del fin de año. Celebro que les vaya bien. A mí esa noche me pide el alma aislarme", escribía Pedro Ruiz en su cuenta de "X" sin querer entrar a valorar más detalles sobre las Campanadas y sobre la polémica en torno a lo de la estampita que ha llevado a Hazte Oír a querer denunciar a TVE y a LalaChus.