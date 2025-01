Emprenden acciones legales contra Lalachus y Broncano por este momento en las Campanadas de TVE

Continúa la polémica por lo ocurrido durante las Campanadas de David Broncano y Lalachus en TVE. Justo antes de que diesen comienzo las doce campanadas, la cómica sacó una estampita con la vaquilla del 'Grand Prix' como si fuese el Sagrado Corazón de Jesús. Algo que algunos consideran una "ofensa a los católicos".

La polémica ha llegado a tal extremo que, incluso la asociación Hazte Oír ya ha anunciado que denunciará a Lalachus por lo que consideran una "blasfemia" a los sentimientos religiosos. La acción judicial se hace extensible al máximo responsable de la corporación pública, José Pablo López. Ya que, desde su punto de vista, es el responsable de, según ellos, un "escarnio" público contra las creencias religiosas de los católicos "con el propósito de ofenderles".

El motivo de la denuncia de 'Hazte Oír'

Lalachus durante las Campanadas de TVE.

Según ‘Hazte Oír’ la denuncia será interpuesta en las próximas horas. La parte de la intervención de Lalachus sobre la que ponen el foco es en la que "mostró una imagen a modo de estampa en la que aparecía una vaca superpuesta sobre una imagen del Sagrado Corazón de Jesús". Para esta entidad "constituye un acto de burla inadmisible hacia las creencias de millones de españoles". Motivo por el cual irán ante la Justicia con el único propósito de lograr una depuración de responsabilidades.

Para 'Hazte Oír' la implicación de Broncano quedó también demostrada dado que "en ningún momento hizo comentario alguno a modo de reproche". Mientras que José Pablo López, presidente de RTVE, según la entidad lo aplaudió públicamente a través de sus redes sociales. Esto, según ellos, es una "muestra más de la creciente tendencia a trivializar y menospreciar las convicciones religiosas de los cristianos". Algo que "nunca puede ser normalizado en una sociedad que se precie de ser inclusiva y respetuosa".

🚨🚨NOTA DE PRENSA



Hazte Oír denunciará a Lala Chus, al presentador que la acompañaba, David Broncano, y al presidente de RTVE, José Pablo López, por la comisión de un delito contra los sentimientos religiosos del art. 525 CP.



En este artículo, el Código Penal castiga a quien… — HazteOir.org (@hazteoir) January 1, 2025

Según 'Hazte Oír', esto "no solo ofende a los cristianos". Sino que también "socava principios fundamentales de respeto y tolerancia que deben regir una televisión pública financiada por todos los contribuyentes". Por todo ello, la asociación quiere dejar claro que "no vamos a dejar que ningún responsable se quede sin tener que dar explicaciones". Incluso no descartan, también, emprender ulteriores medidas de considerar que fueran precisas.