Pedro Ruiz deja claro que no profesa la religión pero lo que verbaliza del Papa representa a muchos

Este lunes 21 de abril ha fallecido el Papa Francisco. Un fallecimiento que ha pillado casi por sorpresa a todos y que ha provocado que todas las cadenas se vuelquen levantando su programación. Y decimos lo de casi porque es cierto que el pontífice estuvo a punto de dejarnos el pasado mes de febrero cuando fue ingresado por una neumonía bilateral. Pero ahora parecía que se estaba recuperando. Y uno de los que se ha sorprendido ha sido Pedro Ruiz.

Cabe decir que este mismo domingo, Francisco I no dudó en salir al balcón del Vaticano para ofrecer unas palabras a todos los fieles que se encontraban en la Plaza de San Pedro para la bendición Urbi et Orbi. Tras ello, el Papa hizo un pequeño paseo por toda la plaza en el Papamovil.

Pero un día después, en pleno Lunes de Pascua, uno de los días más importantes para los religiosos, el Papa Francisco ha fallecido en su residencia de Santa Marta a las 7:35 horas de la mañana. Y tras conocer la noticia, Pedro Ruiz no ha dudado en pronunciarse en su cuenta de "X" después de que lo hicieran otros como Jordi Évole o Almudena Ariza.

Así, el presentador y actor se ha sumado a tantos rostros que se están manifestando públicamente para reconocer lo que ha conseguido Jorge Bergoglio durante su papado. "La muerte del Papa Francisco me ha sorprendido esta mañana escuchando la radio. Parece haber sido un pontífice más progresista y abierto de lo habitual", empieza diciendo. "Ayer estuvo entre sus fieles en una metafórica despedida. Paz", concluye.

La muerte del Papa Francisco me ha sorprendido esta mañana escuchando la radio. Parece haber sido un pontífice más progresista y abierto de lo habitual. Ayer estuvo entre sus fieles en una metafórica despedida. Paz. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) April 21, 2025

Tras ello, Pedro Ruiz ponía otro mensaje dejando claro que él no es religioso pero respeta a los que si lo son. "No soy practicante de religión alguna pero respeto los sentimientos de los demás, siempre que no alberguen ninguna violencia. Mi sencilla creencia es la bondad", confiesa.