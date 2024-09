Tamara Falcó confiesa su miedo por tener que trabajar con Risto Mejide en ‘Got Talent’: «Iba agobiada»

La nueva edición de ‘Got Talent España’ continúa su andadura en la noche de los sábados de Telecinco con una audiencia notable, y lo hace, además, con la presencia de Tamara Falcó, jurado por primera vez en el talent show de Mediaset. De esta forma, la hija de Isabel Preysler se multiplica en televisión, ya que, al margen de sus apariciones, en ocasiones polémicas, en la tertulia de ‘El Hormiguero’, suma así un nuevo proyecto de la mano de Telecinco y Freemantle, la productora del concurso.

Su especial papel en este formato ha provocado que en las primeras galas haya ya tenido pequeños rifirrafes con sus compañeros, en especial con Risto Mejide. Y precisamente de ello quisimos hablar en exclusiva con la marquesa. ¿Cómo ha sido su llegada a Telecinco? ¿Tenía miedo por conocer al presentador de ‘Todo es mentira’ y temible jurado de la televisión? Aparte de ello, hemos querido saber si para Tamara Falcó es dificil juzgar. Para saberlo, en El Televisero nos desplazamos hasta el Festval de Vitoria donde la mujer de Iñigo Onieva nos contestó a todas estas cuestiones.

Tamara Falcó, llegas a ‘Got Talent España’. Vas a juzgar ahora, ¿es difícil esto, no?

TAMARA – Sí. Es difícil, yo lo hago como espectadora, pensando «¿Por qué pagaría y esperaría un mes para ver qué tipo de show?»

¿Cuál es el talento que más te puede haber sorprendido?

TAMARA – Ha habido varios. Pues ha habido gente… ha habido gente increíble. Un señor que sabía controlar el eco.

¿Cómo ha sido a trabajar con Risto? ¿Te impuso? Porque es una persona que impone

TAMARA – Pues sí, pero sobre todo porque todo el mundo me iba diciendo: ‘Oye, que vas a estar con Risto…’. Entonces iba yo un poquito agobiada, pero la verdad es que después es súper amable y me he llevado genial con él.

Genial, Tamara, pues muchísimas gracias. Te deseamos toda la suerte del mundo.

TAMARA – A vosotros. Muchas gracias.