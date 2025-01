Rappel vaticinó el futuro de Pablo Motos en 'El Hormiguero' y señaló a su "competencia": "Estás en el punto de mira"

Este jueves, 30 de enero, 'El Hormiguero' ha cerrado su semana con la visita de Rappel, quien acudía por primera vez al programa de Antena 3. Lo hacía para presentar su libro, 'El futuro ya es ayer'. Nada más sentarse en la mesa, Pablo Motos le reconocía al vidente que "tenía muchas ganas de conocerte porque has sido testigo de muchas historias".

Según explicó él mismo, en su libro cuenta parte de su vida, pero también de la de personajes tan importantes como Cristóbal Balenciaga, Coco Chanel, Rocío Jurado o Lola Flores. "Es un cotilleo blanco. Todo sobre amigos míos, que los he tratado, ganándome su confianza, amistad, compartiendo momentos íntimos en los que se han abierto a mí", comentó Rappel.

Tal era la curiosidad que el presentador sentía, que quiso experimentar en su propia piel lo que era que Rappel le echase las caras. Así es que el futurólogo cogió el tarot, lo puso sobre la mesa, y empezó a interpretar los mensajes: "Dinero tienes, pero vas a ganar mucho más. Vas a tener una casa de campo con animales. Con perros veo". Algo que no convenció demasiado al valenciano.

En lo que sí se sintió reflejado Pablo Motos fue cuando le dijo que tiene "una mujer maravillosa junto a ti. Tienes la suerte de tu vida con la mujer que tienes. Aparecen dos hijas que te adoran, que conviven contigo, y es como si fueras su papá. Ellas colaboran en tu triunfo". En esta ocasión, el presentador sí confirmó que era cierto.

La indirecta de Rappel a Pablo Motos con Broncano: "Hay gente que te envidia en la competencia"

Del mismo modo, se asombró al escuchar algo que estaba preparando: "Vas a hacer un viaje pronto, con muchísima ilusión. Vas a comprarte algo en un sitio extranjero, con edificios altos". "En el trabajo colaboran personas que son familia. Parte de tu éxito es gracias a tu equipo y son muy importantes las mujeres. Te adoran. Vas a dar un paso importante en el programa, ampliando gente. Más colaboradores o algo así. El trabajo te tiene atado, pero eres feliz", prosiguió Rappel.

Sin embargo, fue durante la siguiente tirada, cuando el adivino provocó las carcajadas de todos los presentes. "Hay gente que te envidia en la competencia, pero a ti te la bufa, te da lo mismo porque eres una persona líder. Has nacido con un don que lo que hagas te sale bien. Despiertas muchas envidias, estás en el punto de mira de mucha gente, no para matarte, pero sí para acordarse de tus muertos", aseguró el vidente de los famosos. Ante esto, Pablo Motos se limitó a responder con una ligera sonrisa: "Puede ser, algo me huelo".

Además, Rappel añadió que 'El Hormiguero' estará "nominado en dos premios muy importantes". Respecto a la salud, le tranquilizó al afirmar que "tu vida es muy larga, en salud estás bien aunque seas aprensivo". El presentador se mostró muy sorprendido por todo lo que su invitado había acertado y que no podía saber. Le agradeció la tirada y reconoció que no le extrañaba que tantos famosos acudieran a él para conocer su futuro.