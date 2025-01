Antonio Resines se planta ante Pablo Motos por sus palabras en 'El Hormiguero': "Pero qué falta de respeto"

Si el pasado martes Pablo Motos entrevistó en 'El Hormiguero' a dos actores de Hollywood, Antony Mackie y Danny Ramírez, este miércoles ha sido uno de nuestros actores más veteranos quien ha visitado el programa de las hormigas. Antonio Resines, "la bestia humana" según Motos, regresó al espacio de Antena 3 para presentar su nueva película.

El actor protagoniza el nuevo filme de Daniel Calparsoro, 'Mikaela', un thriller que llegará a los cines el próximo 31 de enero. Nada más pisar el plató, el presentador le agradeció su visita, aunque a su manera. "Que hayas hecho un hueco entre un anuncio de telefonía y otro de embutido para venir", bromeó el valenciano. "Ya no tengo el de embutidos, me lo ha quitado Coronado", le espetó el invitado.

Sobre 'Mikaela', Antonio Resines explicó que es "un peliculón. La historia de un policía que la noche de Reyes va a ver a su familia, y de repente hay una tormenta de nieve brutal. Y se forma un atasco. Y hay atraco a un furgón armado y el único policía que hay por ahí soy yo". "Soy el Bruce Willis español", bromeó el intérprete, antes de que Pablo Motos le lanzara un dardo que no le hizo demasiada gracia, a juzgar por su respuesta.

Antonio Resines se planta ante la "falta de respeto" de Motos

"¿Qué es para ti una escena peligrosa, acostarte sin tomarte un Danacol?", le preguntó con sorna el conductor de 'El Hormiguero'. "Pero qué falta de respeto. Una cosa es confianza y otra que dé asco", le soltó Antonio Resines, dejándole claro que él sí ha hecho escenas peligrosas: "¡Y disparo armas!". Aunque eso no es lo que más le gusta de este género cinematográfico: "Las de acción están muy bien porque tienen menos texto. Y no hay que estudiar mucho", confesaba.

Antonio Resines puede presumir de haber hecho casi de todo, en cine y televisión. Pero, si tuviera que hacer una secuela de alguna de sus películas, elegiría 'Ópera prima': "Me gustaría hacerla otra vez. Es la base de toda mi historia. Para mí y para mucha gente, creó una pequeña escuela y empezamos a trabajar con una cierta continuidad. Estábamos en la Facultad de Ciencias de la Información y hacíamos cortometrajes. Fue un golpe de suerte porque las primeras semanas no iba nadie".

El dardo de Pablo Motos a Resines

Aunque era su época de estudiante, reconoce que no iba demasiado a clase: "No íbamos a clase. El otro día me encontré a un compañero de universidad y me dijo que no entendía cómo había llegado donde he llegado. Porque parece ser que era el más tonto de la clase", bromeó el actor. La complicidad entre el invitado y el presentador fue constante durante toda la entrevista.

Pablo Motos llegó a recordar a Antonio Resines que la última serie que fue a presentar a 'El Hormiguero' fue un fracaso: "Leí que había sido la peor serie de 2024". Pero, lejos de quedarse callado, el actor le espetaba: "Es muy difícil eso porque, ¡anda que no se hacen series! Pues la peor, sí. Bueno, es una opinión de una chica que se cómo se llama y dónde vive", dijo, tirando de ironía. Aunque puntualizó: "¡Ojo! Porque 'Amanece que no es poco' tampoco la veía nada al principio".