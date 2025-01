Pablo Motos destapa uno de los secretos mejor guardados de 'El Hormiguero' tras 20 años

Este martes, 28 de enero, dos actores internacionales visitaban 'El Hormiguero'. Hablamos de Anthony Mackie y Danny Ramírez, quienes eran entrevistados por Pablo Motos para presentar la nueva entrega de 'Capitán América'. Ambos compartieron algunas anécdotas del rodaje y, además, hablaron de sus respectivas vidas personales.

Mientras que Anthony habla en inglés, Danny sí que maneja el español, por lo que las traductoras del programa de Antena 3 tuvieron un arduo trabajo. Los actores no dudaron en preguntarle a Pablo Motos por la identidad de las traductoras del programa. Era entonces cuando, por primera vez en 20 años, el presentador se levantaba de su asiento para mostrar la zona en la que se encuentran las trabajadoras, cuya labor es fundamental cuando 'El Hormiguero' cuenta con invitados internacionales.

Las traductoras se encuentran en un lugar apartado pero cercano al plató, con dos cabinas para que ambas permanezcan concentradas. Sus nombres son Amaia y Patricia. La primera es la encargada de traducir el inglés al español para que los espectadores entiendan toda la entrevista. Mientras que en el caso de Patricia, a través del pinganillo es la que traduce a los invitados las palabras de Pablo Motos para, de esta forma, conseguir una entrevista lo más fluida posible.

Pablo Motos presenta a las traductoras de 'El Hormiguero'

Aunque han sido numerosos los invitados de habla inglesa que han pasado por el plató de 'El Hormiguero', hasta la fecha Amaia y Patricia habían permanecido en el anonimato. Pero, desde ahora, la audiencia podrá poner cara a las traductoras, cuya labor es importantísima para lograr las entrevistas a este tipo de invitados que no hablan el castellano.

Entre otras cosas, durante la entrevista hemos conocido que Anthony Mackie fue el último en conocer que iba a interpretar a 'Capitán América'. Así lo reconocía él mismo: "Efectivamente, fui el último en enterarme. Todo el mundo lo sabía. En las películas de Marvel, los productores y el director, todo el mundo, lo sabe todo y normalmente apareces tú en el rodaje y te dicen: 'Tú eres Capitán América, buena suerte'. Y a mí me pasó así. Estaba con Chris Evans y a él se le escapó que yo iba a ser Capitán América porque tenía el guion y me lo dejó leer".

Pablo Motos ha querido saber su reacción al enterarse. A lo que Mackie ha respondido: "Yo pensaba que me iban a matar, que iban a matar al personaje, así que no me lo creí. Pensaba que me iban a hacer morir, que 'Endgame' iba a ser la última película. Pensé que a él le habían mandado un guion con una mentira para que él me la contara para ver si era él el culpable de las filtraciones de información".