Las cinco sentenciadoras palabras de Sonsoles Ónega sobre Pablo Motos en su guerra con Broncano

No es habitual que Pablo Motos conceda entrevistas y él mismo se lo ha admitido a Carlos Alsina este martes en 'Más de uno', programa al que ha acudido para hablar del 35 aniversario de Antena 3. Una entrevista de la que se ha hecho eco Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles'.

"Pablo Motos se caracteriza por hacer cientos de entrevistas, ustedes lo saben, pero le cuesta a él dar entrevistas. Alsina lo ha conseguido, cambia esta dinámica, lo sienta en su estudio de Onda Cero y habla de todo, de lo divino y lo humano", aseguraba Sonsoles Ónega al dar paso al vídeo.

En dicha entrevista, el propio Carlos Alsina no duda en preguntarle a Pablo Motos por qué no concede él apenas entrevistas a nadie. "Porque me meto en líos. Hay invitados que se saben frenar y también no querer cansar porque yo salgo cada noche. Luego salen cincuenta titulares... así que no doy ninguna, y se lo tienen que inventar todo", se justifica el presentador de 'El Hormiguero'.

Tras recuperar esas palabras de Pablo Motos y otras en las que habla de cómo él celebra los lunes porque los domingos son días de estar pensando en el lunes; Sonsoles Ónega daba paso a otro fragmento de la entrevista de Pablo Motos en la que habla de lo bien que le va en 'El Hormiguero'.

"Bueno él habló también de 'El Hormiguero' del programa que presenta desde hace 19 temporadas arrasando. Está en su mejor momento", recalcaba Sonsoles Ónega con cinco rotundas palabras. Una afirmación que llama la atención teniendo en cuenta que es la temporada en la que el presentador se ha visto afectado por la llegada de 'La Revuelta' de David Broncano, que le ha dado el sorpasso y ha ganado en la mayor parte de los duelos que han batallado desde septiembre, aunque en los últimos días Motos recupero terreno.

No obstante, es el propio Pablo Motos el que le reconoce a Carlos Alsina que está en su mejor momento. "No se parece en nada a cuando empezamos. Antes era importantísimo ser transgresor, ser políticamente incorrecto puntuaba muy positivamente. Éramos unos salvajes, hacíamos unos sketches bestias y secciones muy brutas", recuerda el presentador en alusión a los inicios de 'El Hormiguero'.

Asimismo, Pablo Motos refleja lo feliz que está a día de hoy tal y como señalaba también Sonsoles Ónega. "Estamos haciendo el mejor programa de estos 19 años, el equipo está más fino que nunca, pero todo es molesto y agotador. Me gustaría que la vida se pareciese un poco a cuando bajo a la calle", asevera el murciano.