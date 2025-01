María del Monte clama una firme queja a Sonsoles por lo que le está pasando en su programa

En televisión hay dos presentadores muy conocidos por tener a todo el mundo congelado o asado de calor en los programas en los que trabajan. Así, es conocido en el mundillo que Jordi González suele pedir tener el aire acondicionado fuerte en los platós. Por contra, Sonsoles Ónega al contrario suele tener a sus colaboradores asados de calor. Y eso es lo que le ha pasado este martes a María del Monte.

Así, la cantante y colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' ha mostrado este martes su malestar a lo largo de la primera tertulia del programa. "Oye, tengo un problema hoy, Sonsoles", le advertía de primeras María del Monte a la presentadora.

"¿Qué te pasa?", le cuestionaba entonces Sonsoles antes de despedirse del reportero que tenía en Gran Canaria para hablar del alta médica de la hija de Anabel Pantoja. "Adiós querido. Un beso a Anabel. Mándale un beso también", le decía Ónega a su compañera. "Yo no doy besos desde el COVID, se me terminaron los besos porque no quiero que me pegue nada a nadie ni que me lo peguen a mí", soltaba entonces María del Monte.

El problema de María del Monte en 'Y ahora Sonsoles'

Tras ello, Sonsoles Ónega incidía en saber qué le ocurría a su compañera. "Pero, ¿Qué te pasa hoy?", le volvía a preguntar. "Pues que tengo un problema", contestaba la cantante. "Que normalmente una camisa, uno se la puede quitar, pero esta camisa está pegada al jersey y ¡no me puedo quitar el jersey!", se quejaba.

"Y voy a terminar incubando. ¡Qué calor más malo! ¡Que me va a dar un algo!", clamaba María del Monte. "¡Pero si hace frío!", le replicaba Sonsoles a su compañera. "Pues pon las imágenes de la nieve por lo que más quieras porque a mí me va a dar un algo", le solicitaba la cantante a la presentadora.