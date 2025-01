Gonzalo Miró dicta una sentencia inexorable a la entrevista de Pablo Motos a Page y eleva un recado en Antena 3

Pablo Motos entrevistó a Emiliano García-Page en 'El Hormiguero'. Su visita arrasó en audiencias con un 16,5% de share, lo que hizo que el programa de Antena 3 venciera por cuarto día consecutivo a 'La Revuelta' de Broncano (15,1%). La entrevista al dirigente socialista de Castilla-La Mancha ha dado mucho que hablar y se ha repasado en 'Espejo Público' este martes, con Gonzalo Miró en el centro de las miradas.

El colaborador, abiertamente de izquierdas y afín al Gobierno de Pedro Sánchez, casi siempre se convierte en un reclamo para el magacín de 'Espejo Público' a la hora de analizar las entrevistas que se producen en la cadena; sobre todo si contienen críticas al ejecutivo.

Fue el caso de Page con Pablo Motos. A pesar de ser uno de los históricos del PSOE, ha destacado en los últimos años por ir a la contra y no disimular sus desavenencias con Sánchez. De hecho, declaró en 'El Hormiguero' que "se han comprometido los valores" para perpetuarse en el poder, que el Gobierno de España se encuentra en "un laberinto sin salida" y que, "si no puede sacar el proyecto de investidura, tiene que convocar elecciones".

El político también abogó por la dimisión del Fiscal General del Estado en la causa por una presunta revelación de secretos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso y contestó a la pregunta más morbosa: si hay buena relación o no con Pedro Sánchez. Emiliano García-Page admitió que se reduce a una relación puramente "institucional" y que "a la vista está que no le doy muchas alegrías".

Tras hacer un repaso a los titulares más destacados, Susanna Griso ha ido directamente a por Gonzalo Miró para pulsar su opinión. "Estabas muy serio, no te reías ni con las gracias de Page", ha apuntado la presentadora de las mañanas de Antena 3. "¿Cuáles eran?", ha replicado el colaborador.

"Había unas cuantas, el público se ha reído y yo también", ha destacado Griso. "Bueno, pero no todos tenemos el mismo sentido del humor. Y, de todas formas, no me parece nada nuevo bajo el sol, es lo mismo de siempre. Es un poco lo de siempre: Sánchez muy mal, los independentistas peor y Feijóo bien", ha valorado.

Por su parte, Rubén Amón ha sostenido que Page representa a un sector socialista que no reconoce al actual PSOE. También ha señalado que se encuentra más cerca de la calle y de los votantes que Pedro Sánchez, más enfocado en la militancia a su juicio. Algo que ha rebatido Gonzalo Miró.

"A lo que dices de que no reconoces al partido, entiendo que haya cosas que no gusten y que no gusten a muchos votantes del partido socialista, pero hay otras en las que sí hay que reconocer al partido y que son muy del PSOE por cierto. Y esas cosas me gustaría que Page las pusiera en valor. Le daría más credibilidad a Page. Le falta intentar compensar. Entiendo las críticas, pero de vez en cuando podría dar algún cariñito, que motivos para darlos también hay", ha sentenciado, extrañado con que un dirigente socialista no ponga en valor esas cosas.