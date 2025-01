Antonio Resines se moja en estos términos sobre Broncano y aclara si Pablo Motos le tiene vetado

Antonio Resines es uno de los rostros más habituales del espacio de David Broncano, donde en ocasiones ejerce como colaborador desde su llegada a TVE. Sin embargo, antes de 'La Revuelta', el actor también acudía con frecuencia al programa del humorista en Movistar Plus+. Es por eso que en una reciente entrevista no ha evitado aclarar si alguna vez sufrió un "veto" de Pablo Motos para no visitar al de Jaén.

El protagonista de 'Los Serrano' no es un extraño en el espacio de Antena 3. A lo largo de los años, ha acudido a 'El Hormiguero' en numerosas ocasiones, compaginándolo con sus apariciones en el programa de Broncano. "A mí no me han obligado a nada, conmigo no se atreven", ha comenzado aclarando de forma tajante en una entrevista de El País, asegurando que jamás le han obligado a elegir, pese a que "no le sorprende" la denuncia del conductor de 'La Revuelta'.

"Yo en los dos programas he colaborado, he dejado de colaborar y he vuelto a colaborar, así que no pasa nada. Siempre se pueden producir equívocos, pero nada que no se pueda solucionar si hay voluntad", continúa explicando Antonio Resines al citado medio, haciendo hincapié en que se lleva "bien" con ambos programas.

Antonio Resines se desmarca en la guerra entre David Broncano y Pablo Motos: "Es un poco absurdo"

Aún así, reconoce que últimamente va "menos" a 'El Hormiguero', puede que por su etapa como colaborador en 'La Revuelta'. Y el actor ha querido aprovechar para quitar hierro el enfrentamiento formado alrededor de ambos presentadores, asegurando que "no es para tanto" y que esa guerra "se ha politizado". "Es un poco absurdo porque ni un programa es tan de izquierdas como dicen, ni el otro tan de derechas como dicen", subraya Resines para El País.

"Yo voy a ir a los dos sitios porque me conviene. Nuestro trabajo depende de que se vea y tenemos que promocionarlo. Ahora en televisión hay dos programas a los que ir porque cada uno te pone ante dos millones de personas. Con que el 1% vaya al cine a ver la película, tienes 40.000 personas y ya te han hecho el fin de semana", confiesa Antonio Resines, desmarcándose de todos esos rostros famosos que han tomado bando en la guerra de audiencias más seguida de la temporada televisiva.

"Lo que se dice de que pagar a Broncano es un despilfarro de dinero público es una tontería"

Aún así, no dudó en romper una lanza a favor de David Broncano, defendiéndolo de todas las "tonterías" que se han especulado sobre su fichaje en TVE. "Todo lo que se dice de que pagar a Broncano es un despilfarro de dinero público es una tontería. Los programas cuestan equis y se paga a todo el mundo equis, en pública y en privada", comienza espetando el actor.

"¿De verdad hay que aclarar que todos los medios de comunicación privados tienen ayudas gubernamentales, como las tiene el cine y todas las industrias de este país? Eso que quede claro de una vez", subraya Antonio Resines, recordando además que cada profesional tiene un caché en función de sus resultados en audiencias.

"En el caso de Pablo ya estaba demostrado que lo valía y en el de Broncano ha tardado muy poquito en demostrarlo también con unas audiencias que TVE no soñaba", sentencia el colaborador de 'La Revuelta'. "Bienvenida sea 'La Revuelta' y bien mantenido sea 'El Hormiguero', porque ahora tengo dos sitios a los que ir en vez de solo uno", añade finalmente el amigo de ambos.