Belén Esteban interrumpe 'Mañaneros' y desafía a David Broncano tras ganar la apuesta de audiencias

Belén Esteban ha ganado la apuesta a David Broncano sobre el resultado de audiencia de las Campanadas 2024-2025. La colaboradora, en su última visita a 'La Revuelta', aventuró que tanto él como Lalachus iban a ganar a Cristina Pedroche. Y así ha sido. Ha habido sorpasso y TVE ha recuperado el liderato con un 31,2% y 4,8 millones de espectadores frente al 28,1% y los 4,3 millones de Antena 3.

"Si ganáis, me tenéis un programa entero aquí haciendo lo que yo quiera hacer, me tienes que aguantar todo el programa lo que yo quiera hacer", propuso la colaboradora de 'Ni que fuéramos' al humorista, que aceptó un reto que ahora tendrá que cumplir irremediablemente.

Y sobre ello han hablado en 'Mañaneros' este jueves, que ha contado con Belén Esteban en directo vía telefónica. "He ganado la apuesta y estoy súper contenta, súper contenta, porque yo sabía que Broncano y Lalachus hacían un muy buen tándem y eso le gusta mucho a la gente. A mi me gusta mucho la televisión, trabajo en ella, pero me gusta como espectadora y sabía que ganaban. Lo tenía clarísimo y mucha gente me decía que iban a quedar bien pero que no iban a ganar", ha declarado inicialmente.

Belén Esteban advierte a Broncano desde 'Mañaneros': "Broncano, tiembla"

"Yo dije que, si perdía, iba a cocinar para todo el público, pero como no he perdido, no voy a cocinar. Yo solamente voy a decir: 'Broncano, tiembla; Broncano, tiembla'. Prepárate. Además, tengo que estar todo el programa y él llevará a sus invitados y yo estaré ahí", ha advertido, desafiando en directo al presentador de 'La Revuelta'. Todo puede pasar en esa visita.

"Tengo a gente muy ingeniosa, un equipo que me respalda como Óscar Cornejo, Adrián Madrid o Miquel Ramells, y tienen muy buenas ideas", ha destacado Belén Esteban, asegurando que idearán algo atractivo. "La que se va a liar cuando vaya Belén Esteban a 'La Revuelta'", ha clamado Adela González.

Por último, Belén ha revelado que con Lalachus sí ha podido hablar tras las Campanadas, pero aún no con Broncano. "Creo que no se ha puesto en contacto conmigo porque debe estar acojonado", ha bromeado la tertuliana televisiva.