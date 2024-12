Jorge Martín reabre la polémica y deja clara su opinión sobre David Broncano y Pablo Motos

La fallida visita de Jorge Martín a 'La Revuelta' marcó un antes y un después en la ojeriza televisiva entre Pablo Motos y David Broncano. Después de que el humorista denunciase las presiones a las que el espacio de Antena 3 había sometido al motorista para no acudir a su programa, el madrileño visitó a Motos y por último, a él. Casi dos meses después, la estrella de MotoGP ha recordado la polémica y no se ha cortado en confesar dónde lo pasó mejor.

Era un jueves corriente en el espacio de La 1 cuando David Broncano se vio obligado a concluir su emisión antes de lo esperado por un imprevisto de última hora. Con el motorista aún en el camerino, preparado para salir al escenario, el presentador explicó el historial de "vetos" que Motos y su equipo habían ejercido sobre sus invitados para evitar que les visitasen antes que al espacio de Antena 3.

En su última entrevista para el pódcast 'Nude Project', Jorge Martín ha definido todo lo que ocurrió como una situación "muy heavy". Cabe recordar que el piloto era una de las estrellas invitadas de 'El Hormiguero' de la semana posterior, y debido a un acuerdo de exclusividad que pactó con el programa, no podía visitar bajo ningún concepto a David Broncano antes de su cita en Antena 3.

Jorge Martín se sincera sobre su fallida aparición en 'La Revuelta': "Desde más arriba no me dejaban"

Un detalle que descubrieron media hora antes de grabar su intervención en el espacio de David Broncano. "Me llaman desde mi equipo y me dicen que no se puede hacer 'La Revuelta', que es imposible que se haga", recuerda el madrileño en el pódcast. "Se enteraron desde 'El Hormiguero' y pasaron unas cosas. Desde más arriba no me dejaban hacer 'La Revuelta', entonces nada, no me quedó otra", lamenta el motorista, sincerándose por completo sobre lo ocurrido.

Y una vez cumplió su obligación con Pablo Motos y el programa de las hormigas, Jorge Martín no dudó en plantarse en 'La Revuelta' para un segundo encuentro, desechando la intervención que habían dejado grabada. "Al final le convencí, no sé cómo, para grabar, y hay un programa grabado que nunca saldrá a la luz. Espero. Creo", confiesa la estrella de MotoGP en 'Nude Project'.

"Me lo pasé un poco mejor en 'La Revuelta'"

"Ese programa fue muy guapo porque simulé la celebración de Montmeló disparando como a una caja con el 89, que estaba mi casco", desvela Martín sobre la emisión que, tras toda la polémica entre ambos programas, quedó finalmente en el cajón de Broncano. Entre dicha grabación y su aparición final en 'La Revuelta', el motorista acudió a 'El Hormiguero', donde asegura lo pasó "guay".

"Ellos tenían ya sus líos y yo fui como la gota que colmó el vaso. Yo lo que quería era llegar a todo el mundo. Me lo pasé bien, y ya está", asegura Jorge Martín, que se vio en el centro de la polémica como un mero peón en la guerra de audiencias más seguida y ajustada de la temporada. "Me lo pasé un poco mejor en 'La Revuelta'. Ligeramente mejor. 'La Revuelta' me gustó más", termina confesando el madrileño.