Lalachus destapa cómo es Broncano realmente y las consecuencias de la fama de 'La Revuelta'

Faltan pocas horas para que Lalachus cumpla uno de sus mayores sueños, despidiendo el año junto a David Broncano en la retransmisión de las Campanadas de TVE. Tras un trimestre lleno de éxitos en 'La Revuelta', la humorista, cuyo verdadero nombre es Laura Yustres, ha reflexionado en una entrevista para Diez Minutos sobre cómo le ha afectado el éxito del programa. A su vez, ha desvelado cómo es realmente tener al de Jaén como jefe día a día.

Se acerca el gran momento con el que 'La Revuelta' pondrá el broche final a un año lleno de récords, reconocimientos y victorias para el de Jaén y su equipo. Y es que, los buenos datos de audiencia en el programa y su buena acogida entre el público de La 1 se ha traducido en todo un mundo de posibilidades para sus colaboradores.

Lalachus se sincera sobre su relación con David Broncano tanto fuera como dentro de 'La Revuelta'

Respecto a las consecuencias de la popularidad de 'La Revuelta' Lalachus ha reconocido: "Pues cosas como cuando el otro día, comprando en Primark, me paró una pareja de la edad de mis padres, y eso es maravilloso. La gente se acerca con mucho amor. Mi madre lo está gozando, porque cuando fue a limpiar las lápidas en el Día de todos los Santos, no pudo ni limpiar, la paraba todo el mundo, para hablarle de la hija de la Rufi".

Además, ha querido lanzar un contundente mensaje ante las críticas y gordofobia que ha recibido. "Yo estoy tranquila, haciendo las cosas que me gustan, no le debo nada a nadie y mientras guste a la gente que tengo que gustar seguimos para adelante. Que me digan gorda, pues mira, tengo un espejo en mi casa, intenta algo original. Me la sopla, la verdad", ha dejado claro.

Sobre su compañero de Campanadas, sobre el cuál ya ha expresado su preocupación en varias ocasiones por los despistes que pueda protagonizar, asegura que es "exactamente igual" a lo que se ve cada noche en plató. "Con él no trato los temas de lo que voy a llevar en la sección porque él quiere sorpresa. Él no sabe prácticamente nada de lo que llevo, nunca", explicó la actriz en su encuentro con el citado medio.

"Y es como se ve en televisión. Broncano es un tío súper normal y la verdad que no hay diferencia entre el presentador y el jefe", aseveró Lalachus, describiendo al conductor de 'La Revuelta' como una persona natural y cercana. Unas cualidades que le han hecho ganarse a gran parte de la audiencia del access prime time, desencadenando un duelo sobre el que la colaboradora de La 1 también ha querido pronunciarse.

Sus planes de boda y la rivalidad con 'El Hormiguero'

Al reflexionar sobre la ojeriza entre el espacio de Antena 3 y el programa en el que colabora cada semana, la humorista ha querido aportar un poco de perspectiva. "Creo que se están tomando demasiado en serio, ya no digo ellos, digo todo lo que lo envuelve, la gente. En 'La Revuelta' nadie está con la actitud de 'venga, tenemos que ganar', y yo soy cero de competir", explicó la cómica.

Y las Campanadas no son el único motivo de celebración por el que Lalachus brinda en estos momentos, ya que la actriz ha recordado sus planes de boda. "Ahora he decidido casarme, estoy en un buen momento", confesó la colaboradora de 'La Revuelta' en su entrevista para Diez Minutos. A su vez, explicó que, aunque será este 2025 cuando den el paso, sus planes nupciales se remontan a hace tiempo.

"Nos fuimos de viaje y él tenía todo preparado para pedirme matrimonio. Era en 2022 y hasta ahora no hemos podido por todos los devenires de la vida", aseguró la humorista, que se encuentra ultimando los preparativos para su gran día. "Me hace mucha ilusión y hace unos días ya escogí el vestido", confesó la presentadora de las Campanadas de TVE, que guarda también para este año otro reto profesional, su participación en la serie 'La vida breve' de Movistar Plus+.