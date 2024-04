‘Así es la vida’ se ‘salvamiza’ en Telecinco con lo que ha llegado a hacer en plató con Makoke

Makoke ha estado unos días fuera disfrutando de la Feria de Abril en Sevilla junto a su novio tal y como ha compartido a través de sus redes sociales. Sin embargo, una de sus fotografías ha generado un sinfín de reacciones por un posible embarazo de la colaboradora. Algo que Sandra Barneda y César Muñoz han querido aclarar este jueves.

Para ello, ‘Así es la vida’ se ha ‘salvamizado’ al proponerle a Makoke que se hiciera un test de embarazo en directo. Algo que el programa que presentaba Jorge Javier Vázquez hizo en varias ocasiones como una vez con Anabel Pantoja.

Y después de que la propia Makoke aceptara la propuesta, César Muñoz se marchaba del plató de ‘Así es la vida’ para desplazarse hasta una farmacia cercana para comprar un predictor. Después de volver con él, la colaboradora salía del plató para someterse al test en pleno directo junto a un cámara. «No sé si me voy a acordar», bromeaba ella.

Pasados unos minutos llegaba el momento de descubrir el resultado y saber si Makoke estaba embarazada o no. Ella tenía claro que no lo iba a estar sin embargo, cuando le enseñaba el resultado a Sandra Barneda y César Muñoz todo el plató se quedaba descolocado al ver que podría haber dado positivo.

La inocentada de Makoke a los presentadores de ‘Así es la vida’

«¿Nos estás tomando el pelo Makoke?», preguntaba Gema Fernández al ver que la colaboradora estaba nerviosa y tratando de que no vieran el resultado. «Ostia a ver, es que no es claro ehhh», advertían los presentadores de ‘Así es la vida’ al no tener nada claro si había salido positivo o negativo.

Justo entonces, Sandra Barneda enseñaba el predictor a cámara para que la audiencia comprobara que podría haber salido positivo porque salían dos rayitas. «Es que puede ser un positivo», aseveraba César a la vez que los colaboradores estaban en shock y a José Antonio Avilés le entraba la risa floja. «Hay veces que fallan ehhh», reaccionaba Carmen Alcayde.

Pero las caras tanto de Sandra como de César eran un poema. «Pero si es que esto era en broma y tú estabas convencida de que no estabas embarazada«, sostenía Sandra Barneda con la cara desencajada al no entender lo que estaba pasando. Justo entonces sonaba la sintonía de ‘Inocente, Inocente’ y Makoke les gritaba el eslogan a sus compañeros explicando que hay una compañera de ‘Así es la vida’ embarazada y el predictor se lo había hecho ella para hacerles creer todos que si lo estaba.

Cabe decir que esto fue lo que sucedió en su día en ‘Sálvame’ con Anabel Pantoja cuando hicieron creer a todos, incluso la propia Anabel, que la colaboradora estaba embarazada.