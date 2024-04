El duro y sonoro desencuentro de Lorena Morlote y Makoke tras ‘Supervivientes’: «Mentirosa»

Era el cara a cara más esperado y se ha producido este 5 de abril en ‘¡De viernes!’. Las antes grandes amigas Makoke y Lorena Morlote se vieron las caras en el programa nocturno de Telecinco, en un tensísimo reencuentro en el que hubo intercambio de reproches y acusaciones.

La actitud de la peluquera en ‘Supervivientes 2024′, así como su amistad con Laura Matamoros, no hicieron ninguna gracia a Makoke, que ya dejó claro que su amistad estaba rota. Y, aunque ya se reencontraron en el plató de ‘Supervivientes’ el pasado jueves, este viernes lo han vuelto a hacer para decirse a la cara todo lo que piensan de la otra.

La decepción de la colaboradora con Laura Morlote ha sido enorme. No entiende el motivo por el que su amiga no la defendió ante los ataques de la hija de su exmarido. Su enfado es de tan magnitud que incluso ya ha cambiado de peluquería poniendo de manifiesto que no quiere verla ni en pintura. Antes de verse las caras, Makoke reconocía en el plató de ‘¡De viernes!’ que su amistad con la estilista era real, y de ahí su decepción.

Por su parte, la exconcursante de ‘Supervivientes’ a la pregunta de si existía alguna posibilidad de reconciliación, respondió que «es la primera persona que, en mi vida, me llama traidora». Una contestación que ya hacía presagiar que la cosa no tenía pinta de acabar bien, como finalmente así fue.

«Se lo volvería a llamar, es una bienqueda», aseguró Makoke, antes de añadir: «Me ha demostrado que no tiene principios. Si quieres a una persona, te sale defenderla». Lorena Morlote también dijo estar muy decepcionada por lo que considera «una acusación muy grave» hacia ella y su trabajo. La guerra estaba servida.

Así fue el tenso cara a cara entre Makoke y Lorena Morlote

Una vez se reencontraron en el plató, se limitaron a saludarse con un escueto «hola». «Voy a defenderme porque has estado tres semanas hablando de mí», empezó diciendo la estilista. Además, le reprochó que no haya llamado a sus hijos durante su estancia en Honduras, algo que le duele mucho. «Me dijiste ‘me ocupo de tus hijos’ y no les has hecho ni una sola llamada desde que me fui a dos niños que han estado sufriendo porque tú has estado insultando a su madre por los platós», le echó en cara.

Makoke, por su parte, le reprochó su comportamiento durante su paso por el concurso. «¿Qué comportamiento? ¿Estar en un reality y ser agradable con una persona que me recibe con los brazos abiertos sabiendo que he tenido un conflicto muy grande con su padre?», se defendió Lorena Morlote, haciendo referencia a Laura Matamoros.

«Eso es una amiga. Una amiga que tú has puesto verde muchas veces y he tenido que aguantar tus palabras», añadió la peluquera. Unas palabras que no hicieron ninguna gracia a su ex amiga: «¿Cuándo mientes? ¿Ahora o cuando decías, Makoke nunca habla mal de ti?». Esto incendió aún más si cabe a la exsuperviviente, que se puso hecha un basilisco: «No, porque nunca he desvelado tus intimidades. Todas las cosas que he tenido que oír y siempre he defendido tu postura».

Makoke pierde los papeles: «¡Mentirosa, habla!»

«A ti lo que te ha matado es que yo no me haya peleado con Laura Matamoros en el reality. ¡Esa es tu traición, por eso me llamas traidora! ¡Porque no me he matado con ella!», se defendía Lorena Morlote. Sin embargo, la colaboradora de ‘Así es la vida’ le recordó que «tengo un audio que te puedo poner, en el que digo: ‘Si te encuentras con Laura Matamoros o quien sea, sé su amiga'». De esa forma dejaba claro que eso no es lo que le había molestado.

«¿Y dónde están esas conversaciones que hemos tenido en casa hablando de Laura y Diego Matamoros?», le espetó la estilista. Una pregunta que provocó aún más la ira de Makoke: «¿Yo te he hablado mal de Laura? No, sigue, habla. ¡Mentirosa, habla!». Además, Lorena aseguró que había perdido la amistad con Kiko Matamoros por su culpa. «En vez de defenderme y decir ‘he sido una mala amiga y me he portado fatal’, estás sacando los trapos sucios», sentenció la colaboradora.