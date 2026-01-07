El Gran Wyoming desaparece sin previo aviso en el regreso de 'El Intermedio' y Dani Mateo da la explicación 

Si bien parecía que el regreso de 'El Intermedio' a La Sexta tras su parón por Navidad iba a estar marcado por el monólogo del Gran Wyoming sobre Venezuela, Donald Trump o Nicolás Maduro, una sonada ausencia ha terminado siendo la gran protagonista. Para sorpresa de los espectadores, Dani Mateo se presentaba con el maestro de ceremonias este miércoles explicando la ausencia del presentador.

"Wyoming está de vuelta", anunciaba el espacio de La Sexta en redes este mismo miércoles horas antes de su regreso. Sin embargo, nada más arrancar la emisión, Dani Mateo se formulaba la pregunta que toda la audiencia se estaba haciendo en casa. "Todos os estaréis preguntando... ¿Dónde está el jefe?", subrayaba el presentador sustituto.

"Pues dónde va a estar... ¡En su casa! ¡De vacaciones! Ha decidido que casi tres semanas son pocas para él, así que va a alargarlas un día más, de momento", explicaba entonces el conductor provisional de 'El Intermedio', asegurando que este año el Gran Wyoming ha decidido extender su descanso navideño un día más de lo habitual, apuntando a un regreso en principio fechado para este jueves 8 de enero.

El año ha comenzado mal para todos aquellos que creen que el mundo es un lugar con reglas, que los pueblos tienen derecho a su soberania y que robar no está bien.



Se nos va a hace largo 2026...😅#elintermedio pic.twitter.com/H7XTT7FsjA — El Intermedio (@El_Intermedio) January 7, 2026

Aprovechando la ausencia, el humorista no se ha cortado en situar al presentador como protagonista de la actualidad más inmediata. "Porque por la foto que me ha mandado puede que las vacaciones se alarguen indefinidamente", bromeaba mientras mostraban en pantalla un fotomontaje del presentador detenido por las fuerzas estadounidenses.

"Pobre Wyoming... Él pensaba que Trump solo iba a por Maduro, pero no, también va a por los maduritos", subrayaba con sorna el presentador antes de abordar brevemente todo lo sucedido en Venezuela y los planes de Donald Trump con Groenlandia para abrir el primer programa de 2026. "En cualquier caso, en 'El Intermedio' empezamos un nuevo año y yo casi diría que un nuevo mundo", anunciaba el sustituto del Gran Wyoming.

"Porque la verdad, todo lo que ha sucedido en los últimos días a mí me tiene... Muy perplejo", sentenciaba para comenzar a repasar la actualidad. "Antes, si tú querías robar el petróleo a un país, tenías que inventarte unas movidas... Unas armas de destrucción masiva, contar un par de mentiras al Congreso, liar a dos o tres presidentes pardillos para que se uniesen a tu bando, o sea un follón", señalaba el presentador.