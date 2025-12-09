El Gran Wyoming resume en una sola frase la sentencia del fiscal general y pone el foco en este certero detalle

El Tribunal Supremo ha compartido finalmente este 9 de diciembre la sentencia que recoge la condena del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por difundir información privada de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y el Gran Wyoming no ha dudado en arrancar la emisión de 'El Intermedio' de este martes poniendo el foco en los detalles de la resolución, cargando de lleno contra el órgano jurisdiccional.

"Aunque parezca raro, el Tribunal Supremo, en un acto de innovación jurídica sin precedentes ha decidido condenar al ya ex fiscal general del estado Álvaro García Ortiz usando la técnica Gila, a base de indirectas", ha comenzado señalando el conductor del espacio de La Sexta al inicio de la emisión, tras recordar los míticos sketches del humorista Miguel Gila para compararlos con el fallo del tribunal.

"Sí, porque la sentencia que hemos conocido hoy podría resumirse en una sola frase: 'Alguien ha hecho algo...", bromeaba el Gran Wyoming entre risas del público para posicionarse de lleno sobre la resolución una vez publicada. "Y es que hay que reconocer que es una sentencia bastante apropiada para un juicio que piadosamente podríamos calificar de despropósito. Las pruebas brillan por su ausencia, los indicios débiles, testimonios contradictorios", ha señalado el presentador.

🔴 @sandrasabates11 comienza el repaso a la actualidad del día con la sentencia que condena al ya ex fiscal general del Estado. Hoy la analizaremos con Baltasar Garzón. #elintermedio pic.twitter.com/jUo1QtLJWZ — El Intermedio (@El_Intermedio) December 9, 2025

"Parece que en este juicio se ha sustituido el principio del derecho que dice 'in dubio pro reo', en caso de duda a favor del reo, por in dubio te arreo. Porque en medio de tanta inconcreción solo ha habido una certeza: Miguel Ángel Rodríguez, el gurú de cabecera de Isabel Díaz Ayuso anunció que el fiscal iría pa' alante y se ha cumplido a raja tabla", ha subrayado el conductor de 'El Intermedio'.

Sin cortarse, el Gran Wyoming no ha dudado en poner en duda la objetividad tras la decisión del Tribunal Supremo. "Parece que el fallo estaba escrito antes de empezar el juicio y que el fiscal iba a ser condenado sí o sí, fuera por revelación de secretos o por mirar mal al novio de Ayuso... Por lo que fuera", ha sentenciado el comunicador.

"Ese pobre e indefenso ciudadano particular, madre mía... Habrá quién diga Wyoming, cierra esa bocaza, que tú no eres licenciado en derecho. Y efectivamente, no lo soy. Pero también es cierto que no hace falta haber estudiado derecho para ver que todo esto es muy extraño", ha insistido el rostro de La Sexta sobre el texto, que se ha hecho público casi tres semanas después de conocerse la condena.

Así, el conductor de 'El Intermedio' no ha dudado en tirar de humor para resumir la preocupante situación. "Igual que no hace falta pegarle un bocado a una mofeta viva para saber que eso no está bueno. Aunque lo mismo echándole ketchup se puede tragar... Pero esta sentencia no. Ni poniéndole un bogavante encima", aseguraba el Gran Wyoming entre risas del público.

"Eso sí, como cómico les voy a dar un consejo: en vez de imitar a Gila, recurran a chiquito de la Calzada, no hacen falta pruebas para condenar a alguien por fistro pecador", terminaba señalando el presentador de La Sexta antes de arrancar la emisión y pasar al resto de temas de actualidad junto a Sandra Sabatés como cada día.