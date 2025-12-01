El Gran Wyoming le da el palo del día a Ayuso tras lo que ha dicho de ETA con una frase que no admite discusión

Isabel Díaz Ayuso se ha vuelto a convertir en el blanco de todos los dardos de 'El Intermedio' este lunes tras sus polémicas declaraciones sobre ETA durante la congregación organizada por el Partido Popular este domingo en Madrid. Así, el Gran Wyoming no ha dudado en burlarse sobre las presidenta madrileña, que aseguró que el grupo terrorista armado disuelto está controlando el gobierno central.

Tras repasar los cánticos y escenas que ha dejado sexta manifestación convocada por el PP para exigir la dimisión de Pedro Sánchez, el presentador de La Sexta no ha tardado en repasar las sonadas palabras de Ayuso. "ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez, que me digan que es mentira, porque no cabe mayor corrupción moral ni mayor traición a España que esto", sentenció la dirigente del PP durante la concentración de este domingo.

Más información Rosa Villacastín ve la barbaridad que ha soltado Ayuso sobre ETA y encoleriza como nunca en su reacción

El Gran Wyoming echa por tierra las palabras de Ayuso sobre ETA: "Para haberse disuelto en 2018 está a tope"

"Que me digan que es mentira... Y no dice nada. Aquí todos se hacen caquita", ha comenzado bromeando el Gran Wyoming nada más repasar el vídeo junto a Sandra Sabatés. "A ver si lo he entendido bien... ETA está sosteniendo al Perro Sánchez y al mismo tiempo con la mano que le queda libre está preparando el asalto al País Vasco y Navarra", ha subrayado el presentador con gesto atónito.

🔴 @sandrasabates11 comienza su repaso a la actualidad con la manifestación convocada por el PP contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que los populares apuntan a que se podría repetir en el futuro. #elintermedio pic.twitter.com/h1rS114Qam — El Intermedio (@El_Intermedio) December 1, 2025

"Pero por otra parte, según la propia Ayuso, hace tiempo que están gobernando...", continuaba repasando sin salir de su asombro antes de echar por tierra el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Bueno, pues para haberse disuelto en 2018 la verdad es que ETA está a tope. Le va tan bien que las siglas ya no significa Euskadi Ta Askatasuna sino Estamos Tan Agustito", ha señalado entre risas.

Pero el Gran Wyoming no se ha quedado ahí en su primera mofa de Ayuso de esta semana, poniendo el foco en su cada vez más tenso enfrentamiento con Vox. Y es que, después de que la madrileña señalase a la formación de ultraderecha por "promover la trifulca" durante su manifestación paralela en Ferraz de este domingo, Santiago Abascal terminó cargando contra Ayuso, acusándola de "haberse caído de un pino".

Una expresión que ha paralizado 'El Intermedio' este lunes. "¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué Ayuso se ha caído de un pino? De ahí lo que cae son las piñas que es donde vive Bob Esponja", comentaba con sorna el rostro de La Sexta, "Pues nada, la verdad es que esto explica bastantes cosas, pero me temo que el líder de Vox se está equivocando ahí. Señor Abascal le explico, la expresión suele ser caerse de un guindo y el pino pues en cambio es lo que planta Miguel Ángel Rodríguez y luego lo manda a sus medios afines como noticia", terminaba señalando.