Rosa Villacastín ve la barbaridad que ha soltado Ayuso sobre ETA y encoleriza como nunca en su reacción

Este domingo, 30 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, José María Aznar y Mariano Rajoy, entre otros líderes del Partido Popular, se han dado cita en el madrileño Templo de Debod. Junto a ellos, miles de simpatizantes llegados de toda España con un único objetivo: pedir la dimisión de Pedro Sánchez y la caída del Gobierno de coalición.

Sin embargo, nuevamente, la que más ha dado que hablar ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid. En su discurso ante los manifestantes, Ayuso ha revivido el fantasma de ETA con unas declaraciones que no tardaron en viralizarse en las redes sociales. "ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra mientras sostiene a Pedro Sánchez. Que me digan que es mentira", llegó a afirmar con contundencia.

Los usuarios de X le recordaron que, afortunadamente, la banda terrorista ETA ya no existe, pese a su insistencia en sacarla a relucir siempre que tiene ocasión. Estas palabras de Ayuso han provocado un aluvión de críticas, entre ellas de varios ministros, como Óscar Puente, quien ha rescatado una publicación suya de 2020 en X en las que aseguraba que Ayuso era "un peligro para la Comunidad de Madrid".

"Un buen día para recordar este tuit. Es de 2020. Hoy está mucho peor", ha escrito el ministro de Transportes, adjuntando el vídeo donde la líder del pp madrileño pronunciaba sus palabras sobre ETA en el Templo de Debod. Poco después, publicaba este otro tuit: "ETA. Una vez más. Son el vacío más absoluto. Pretenden que la ciudadanía tome decisiones sobre la base de sus propias ensoñaciones".

Rosa Villacastín tacha de "ingorante y enferma de poder" a Ayuso

Otra de las ministras que ha reaccionado a estas declaraciones de Ayuso ha sido la de Sanidad, Mónica García. En este caso, ha respondido al mensaje de la presidenta madrileña condenando la violencia de los manifestantes de este mismo domingo en Ferraz, convocados por una organización afín a Vox. La ministra le ha recordado que es ella quien está "alentando el odio" hacia Pedro Sánchez.

"Claro Isabel, no se te había ocurrido que llamar hijo de puta al presidente y estar todos los días insultando al gobierno e invocando a ETA podía desembocar en manifestaciones violentes. No es Vox, eres tú alentando el odio constantemente", sentenciaba Mónica García en su cuenta de X.

Claro Isabel, no se te había ocurrido que llamar hijo de puta al presidente y estar todos los días insultando al gobierno e invocando a ETA podía desembocar en manifestaciones violentas.

Más allá de la política, una de las más duras con Isabel Díaz Ayuso ha sido la periodista Rosa Villacastín. Aunque es habitual verla criticando los actos de la presidenta madrileña a través de sus redes sociales, en esta ocasión ha ido más allá, tachándola de "mentirosa, ignorante y enferma de poder".

"Después de escuchar a Ayuso esta mañana en la manifestación de Madrid, si yo fuera vasca o Navarra, este partido no se llevaba ni un voto, no solo mío sino de cualquiera que desee vivir en paz. Ayuso es una mentirosa, una ignorante, enferma de poder", ha escrito Rosa Villacastín en su cuenta de X.

También Jesús Cintora e Iñaki López se han mostrado demoledores con Ayuso a través de sus respectivas cuentas de X. El presentador de 'Malas lenguas' ha escrito lo siguiente junto al polémico momento: "Templo de Debod. Situación Insostenible. Está la cosa fatal". Mientras que el conductor de 'Más Vale Tarde' ha ido todavía más allá y ha optado por publicar un meme que lo dice todo. Y es que hay veces que 'una imagen, vale más que mil palabras'.

