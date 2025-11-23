Juan del Val se sale totalmente del guion con este palo a Ayuso tras la condena al Fiscal General del Estado

Este sábado, 22 de noviembre, Juan del Val ha vuelto a demostrar en 'La Roca' que no tiene pelos en la lengua a la hora de dar su opinión sobre diversos temas. En esta ocasión, se ha pronunciado sobre la rueda de prensa que dio Isabel Díaz Ayuso para celebrar la condena contra el fiscal general del Estado, y, de paso, volver a atacar a Pedro Sánchez.

"No es el fiscal general del Estado, sino Pedro Sánchez, quien se ha sentado en el banquillo de los acusados. Juntos, borraron todo dispositivo digital con el ánimo de obstruir la labor judicial. Cooperan coordinados en operaciones de Estado para llegar a ser condenados por el Tribunal Supremo. No sabemos qué escenario está preparando ahora Pedro Sánchez, ese experto en apagar incendios con más gasolina, pero nos tememos algo desquiciado", llegó a decir la presidenta madrileña.

Incluso llegó a hablar de un segundo 20N, ya que el fallo del Supremo se conoció el jueves 20 de noviembre, 50 aniversario de la muerte de Franco. Además, volvió a comparar el Gobierno de Sánchez con una dictadura: "Estos hechos son propios de una dictadura. Por eso, se trata de un día importantísimo para nuestra democracia. Deseamos que España comience a replantearse la idea de una nueva transición. España no quiso bandos en su momento y tampoco los quiere ahora. Apelamos a la cordura de los españoles, la que parece que no asiste a su presidente. Nos va la nación en ello", sentenció Ayuso.

Juan del Val tilda de "lamentables" las declaraciones de Ayuso

Tras la emisión de estas declaraciones este sábado en 'La Roca', Juan del Val ha sido contundente: "Lo de Ayuso es lamentable". "Es incomprensible. Es decir que sale de este juicio beneficiado o indemne González Amador es confundir premeditadamente a la gente. Él ha creído que se vulneran sus derechos, y es perfectamente compatible con que luego sea condenado por fraude fiscal, que por cierto no pinta muy bien", ha asegurado el escritor.

En opinión de Juan del Val, "la comparecencia de Ayuso es una incongruencia absoluta". "Esto no es propio de una dictadura, sino todo lo contrario. Se ha condenado a alguien relacionadísimo con el poder y estas cosas no pasan en una dictadura", ha dejado claro el colaborador, insistiendo en que la reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid le "parece lamentable".