El 'De Viernes' de Kiko Rivera salta a 'La Roca' y produce el estallido de Pilar Vidal: "No tiene vergüenza"

La sonada entrevista que Kiko Rivera ha concedido esta semana en 'De Viernes' en Telecinco ha saltado este fin de semana a un programa de la competencia en La Sexta. El equipo de colaboradores de 'La Roca' ha analizado los titulares que dejó el hijo de Isabel Pantoja, y una de las más críticas ha sido Pilar Vidal, después de que Rivera en su día asegurara que jamás se sentaría en un plató de televisión para hablar de su ruptura con Irene Rosales.

Durante su entrevista con Santi Acosta, el Dj contó con pelos y señales los motivos de su separación de la madre de sus hijas. Incluso llegó a criticar el hecho de que esté de nuevo enamorada. Unas palabras que no han sentado nada bien a Pilar Vidal, como así ha puesto de manifiesto en el programa presentado por Nuria Roca en La Sexta.

"Kiko Rivera no tiene vergüenza ni la conoce porque después de las infidelidades, de lo infiel que ha sido, y tenga la desfachatez de hablar", comentó la periodista, indignada. Además, no dudó en salir en defensa de Irene Rosales, explicando que ella y esta nueva ilusión ya se conocían, ya que fue él el encargado de instalar el césped artificial en su vivienda.

"Yo me creo a Irene. Irene lo ha dejado claro, lo conocía a raíz de tomar esa decisión, empieza a conocerle. Ella de momento no vive con él, tiene a sus dos hijas, lo que hace ¿qué es?, aprovechar el tiempo que tiene para estar con él. Está ilusionada. Lo dijo aquí en esta casa: 'estoy enamorada'", recordó la periodista, haciendo alusión a la entrevista que concedió la exmujer de Kiko Rivera en 'Y ahora Sonsoles'.

Pilar Vidal, indignada con la entrevista de Kiko Rivera

También se mostró muy enfadada Pilar Vidal ante lo que llegó a decir el hijo de Isabel Pantoja sobre sus infidelidades a Irene Rosales. "No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero se me ha perdonado. A veces se enteraba y otras veces se lo contaba… Si se va apagando el matrimonio y no daba el paso, suceden cosas que no deben de suceder. Es algo que jamás me perdonaré", aseguró el Dj en '¡De Viernes!'.

Aunque lo que más indignó a la periodista fue cuando Kiko aseguró en el programa de Telecinco que como ella le perdonaba sus infidelidades, "eso desgastaba todavía más el matrimonio. ¿Perdona?". "Encima que te perdona", sentenció Nuria Roca, sin dar crédito a estas palabras.