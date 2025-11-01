Nuria Roca abochorna a Juan del Val por su garrafal metedura de pata en 'La Roca'

Un fin de semana más, Nuria Roca se ha puesto al frente este sábado, 1 de noviembre, de 'La Roca' en la Sexta. Junto a ella, Juan del Val y el resto de colaboradores han arrancado el programa dispuestos a analizar algunas de las noticias más curiosas y que más dan dado de qué hablar durante la semana.

Sin embargo, una metedura de pata del recién galardonado con el Premio Planeta 2025 ha provocado que su mujer le tuviera que corregir en directo. Juan del Val ha leído una noticia que decía que, si eres impuntual, "estás más de la cabeza". Aunque ha matizado: "No lo digo yo, lo dice un farmacéutico que ha hecho un estudio…".

"No es así", han interrumpido el resto de tertulianos al escritor, que no ha podido continuar hablando. Ante la cara de incredulidad de su marido, Nuria Roca ha explicado lo sucedido: "Juan se pone a leer la noticia, pero en realidad es Berni quien la ha buscado. Berni está diciendo que la noticia no es así", ha comentado entre risas la presentadora.

La metedura de pata de Juan del Val que provoca las mofas de sus compañeros

Tras lo cual, Berni Barrachina ha reconocido que le había pasado un vídeo viral a Juan del Val para que informase sobre él en directo en 'La Roca'. Sin embargo, su compañero ni lo había visto. "¿Ah, que es un vídeo?", ha preguntado Juan del Val, poniendo de manifiesto que no se había preparado la sección. Una metedura de pata que ha servido a su mujer y al resto de colaboradores para reírse de él.

"Dice Juan que hay un farmacéutico que ha hecho un estudio, como un peregrino", ironizaba Nacho García ante un Juan del Val que, abochornado, se llevaba las manos a la cara de la vergüenza que estaba pasando. Finalmente, el también colaborador de 'El Hormiguero' ha corregido su lapsus: "Vamos a hablar de la puntualidad y de que las personas impuntuales están mal de la cabeza. ¿Quién lo dice? Yo, no, lo dice el farmacéutico".

Acto seguido, ha dado paso al famoso vídeo en el que, según el experto, las personas impuntuales podrían "tener una percepción errónea del paso del tiempo". Al regreso de la pieza, ya nadie ha vuelto a hacer alusión al embarazoso momento vivido por el marido de Nuria Roca.