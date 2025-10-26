Juan del Val responde en 'La Roca' a las críticas tras ganar el Premio Planeta 2025: "Hay más estupidez que maldad"

El Premio Planeta 2025 ha sido, sin duda, el más polémico que se recuerda. Y es que el galardón a Juan del Val no fue bien recibido por algunos sectores. La última en criticar que hayan otorgado el prestigioso premio al colaborador de Atresmedia ha sido la cómica Laura Márquez.

Hasta ahora, el escritor había aceptado, con sentido del humor, las críticas recibidas en esta última semana. Sin embargo, este sábado 25 de octubre Juan del Val ha estallado en 'La Roca'. Lo ha hecho aprovechando el debate sobre otra de las polémicas de los últimos días, el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, un año después del adiós de Leire Martínez.

Muchos de los usuarios de las redes sociales se han puesto del lado de Leire, y han criticado la forma de actuar de la banda vasca. Un tema sobre el que han hablado en el programa vespertino de La Sexta presentado por Nuria Roca. "Twitter es ficción, no es la realidad. Son gente que tienen que decir cosas todo el rato", ha empezado diciendo el escritor, quizá porque él también ha sido objeto de las críticas en redes.

Juan del Val considera que los usuarios de X están tratando de "víctima" a Leire Martínez, dejando a Amaia Montero como la mala de la película. Según Nacho García, "estaría bien que la gente fuese capaz de opinar en redes sociales sin faltarle al respeto a las personas. Se leen una barbaridad de comentarios. Las redes sociales ocupan el espacio que antes ocupaba el estadio de fútbol. La gente va a Twitter para desahogarse".

"En Twitter no hay maldad, hay estupidez", asegura Juan del Val

A raíz de esto, Juan del Val ha dejado claro su opinión, dada su experiencia personal: "Yo he llegado a pensar que en Twitter no hay maldad, hay más estupidez que maldad". "Hay una inercia a la que se suman por alguna necesidad, por alguna carencia o alguna frustración. Se suman a esa inercia. Ahora, le toca a Amaia. La semana pasada, le tocó a otro", añade el colaborador.

De esta forma, aunque se estaba refiriendo a la vocalista de La Oreja de Van Gogh, también indirectamente ha hecho alusión a las críticas y a los ataques que ha recibido en esta última semana tras ganar el Premio Planeta 2025 por su novela 'Vera, una historia de amor'.