La cómica Laura Márquez alza la voz y lanza esta opinión repetida sobre Juan del Val y el Premio Planeta

Ha sido una de las polémicas de la semana: Juan del Val era galardonado con el Premio Planeta 2025. La última en criticar que le hayan otorgado el premio, dotado con un millón de euros, al colaborador de Atresmedia, ha sido la cómica Laura Márquez. Lo ha hecho en el programa 'Ni tan bien', conducido por Carolina Iglesias en la Cadena Ser.

Visiblemente dolorida y tocándose la mano, pero sin perder el sentido del humor, ha empezado reconociendo: "Me duele mucho la mano y estoy agobiada porque yo si no puedo escribir nunca podré trabajar, o nunca podré ganar un Premio Planeta. ¿Qué se puede? Se puede". Un primer dardo al marido de Nuria Roca, pero no ha sido el único.

"No me extrañaría que este premio lo patrocine Nike. Yo cuando me enteré que Juan del Val se lleva el Premio Planeta... Y yo: '¿pero de qué planeta?'. Por lo visto, su pseudónimo, además era Elvira Torres. Y el libro 'Vera, una historia de amor'. Una historia sobre liberación femenina. ¿El premio meteorito cuándo lo dan?", se ha preguntado Laura Márquez, antes de criticar el argumento de la nueva novela del escritor.

"¿Me vas a enseñar con una novela a liberarme como mujer? ¿Juan del Val, de verdad? O sea, te quiero decir, ¿podéis parar? Podéis parar de apropiaros de todo. Que detrás de un gran hombre dicen que hay una gran mujer y detrás de Carmen Mola había media docenas de huevos", ha añadido la cómica que trabajó en 'El club de la comedia', haciendo alusión a los ganadores del Premio Planeta 2021 quienes eran tres hombres bajo el pseudónimo de una mujer.

Los dardos de Laura Márquez a Juan del Val

Laura Márquez ha proseguido con sus dardos a Juan del Val: "Ha dicho 'me salen mejor los personajes femeninos'. ¡Pero si trabajas en 'El Hormiguero'! ¿Qué sabes tú de algo que acaba en a que no sea una hormiga? Yo me le imagino ahora en su casa con un cigarro en la boca escribiendo: 'Bueno un capitulito de Vera y ahora una polémica'. Tras lo cual ha hecho referencia a uno de los comentarios más polémicos del escritor: "Estoy contenta en realidad, porque cómo no premiar a alguien con la sensibilidad literaria suficiente para defender que se publique el libro de José Bretón".

"Juan del Val, Premio Planeta, lo próximo es ¿qué te digo yo? ¿León come Gamba, Premio Michelín? No lo sé. Ha conseguido que sea team María Pombo yo, de verdad te lo digo. Le han dado 1 millón de euros. ¡Un millón de euros! Que con eso te compras un bajo interior en Lavapiés. Y dice que nos esperemos a leerlo. Venga, hombre. O sea, te han dado un millón de euros y me voy a gastar yo el dinero en comprarme el libro", ha asegurado, con mucha sorna.

"Cuando criticó que se invirtiera esa cantidad en una campaña para desprestigiar a su colega. Ahí ni le pareció mucho un millón de euros. Yo cuando me he llevado un premio de guion, lo que me he llevado es el cariño de toda esta gente y unas ojeras de kilo y medio por las grabaciones de lo que haya hecho", ha lamentado Laura Márquez.

"Es que es mucho dinero", ha reconocido la conductora del espacio, Carolina Iglesias. "Para Elvira Torres. ¿Le dieron un premio de biología cuando se enteraron de que trabaja en 'El Hormiguero'? Yo ya llegados a este punto, yo ya no quiero ser guapa, yo ahora quiero ganar un Premio Planeta. Voy a escribir un libro que se llame: 'José Antonio, la historia de una prostatitis'. Y mi pseudónimo va a ser 'Misco Jones'", ha sentenciado, entre risas.