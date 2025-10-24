Juan del Val hace este anuncio en 'El Hormiguero' tras la polémica del Premio Planeta 2025 y pone una condición

Este jueves, 23 de octubre, la tertulia de 'El Hormiguero' tuvo una invitada muy especial. Y es que, tras su entrevista con Pablo Motos, Isabel Preysler se quedó en la mesa de actualidad para charlar con su hija, Tamara Falcó, y el resto de colaboradores, Juan del Val, Cristina Pardo y Nuria Roca.

Esta semana, a diferencia de otras ocasiones, el tema político se dejó de lado para hablar de asuntos mucho más amables, como de modales en la mesa, churros y lectura. Sobre esto último, el presentador mencionó a Eduardo Mendoza, quien este viernes recogerá el Premio Princesa de Asturias 2025. El escritor ha dicho que "se puede vivir sin leer porque hay gente que lee y es idiota, pero es lo mejor del mundo".

"¿Con qué parte de la frase estáis más de acuerdo?", preguntó Pablo Motos a sus colaboradores. El primero en tomar la palabra era Juan del Val, quien reconocía que "yo con todas. Sí, es lo mejor del mundo y, efectivamente, se puede vivir sin leer. Y hay gente que lee que es idiota. O sea, yo estoy de acuerdo con las tres cosas, pero además sin ninguna duda".

La condición de Juan del Val para acudir como invitado a 'El Hormiguero'

El ganador del último Premio Planeta insistió en su argumento: "De verdad que estoy de acuerdo con Eduardo Mendoza que, por cierto, es uno de los mejores escritores de España, sabe lo que dice y sí, efectivamente hay gente que lee que es muy tonta". "A ver, el Premio Planeta es él", le espetó, con ironía, Tamara Falcó. Tras lo que Juan del Val recordo: "Y Eduardo Mendoza, por cierto, también".

"Ah, entre vosotros os saludáis, ¡hola, Premio Planeta!", bromeó el conductor del programa de Antena 3. Sin embargo, su compañero quiso dejar claro que "no me puedo comparar" con él. Antes de finalizar la tertulia, Pablo Motos lanzó una recomendación: "Recomendamos leer, en cualquier caso, el libro de Isabel Preysler. Y cuando salgo el tuyo", dijo dirigiéndose a Juan del Val, al que preguntó: "¿Cuándo sale?".

A lo que el colaborador respondió que "el 5 de noviembre" será el día que salga a la venta 'Vera, una historia de amor', la novela con la que ha ganado, con polémica, el Premio Planeta 2025. "¿Vendrás al programa?", le propuso el presentador. Él no lo dudó ni dos segundos: "Si tu me invitas, vendré al programa". "Te invito", sentenció el valenciano.

Eso sí, el escritor le puso una condición: "Pero, si vengo al programa, hay que hablar de un montón de cosas. Porque yo aquí vengo muchas veces, o sea, hay que contar cosas distintas". "Entrevista salvaje", le propuso Pablo Motos. "Absolutamente", concluyó Juan del Val, confirmando así su presencia en 'El Hormiguero' como invitado.