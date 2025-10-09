"No me tires de ahí": La incómoda pregunta que Ana Mena rechazó responder a Pablo Motos

Pablo Motos ha vuelto a recibir en 'El Hormiguero' a Ana Mena. La cantante ha regresado al programa de Antena 3 para presentar su nuevo single, 'Lárgate'. Aunque como se suele decir, 'donde hay confianza da asco', y el presentador abusó del buen rollo con la malagueña para hacerle una pregunta bastante personal.
Tras unos meses de desconexión que le han sentado de maravilla, Ana Mena vuelve con las pilas cargadas: "No sabéis cuánto lo necesitaba, me encontraba realmente agotada". Ahora ya está "lista para renacer", como así le reconoció a Pablo Motos: "Ahora sí, me emociona muchísimo contaros que no puedo ni quiero esperar más, que estoy lista para renacer. Por fin ha llegado el momento de dar el primer paso, la transición necesaria hacia esa nueva era en la que nos vamos a sentir más cerca que nunca".
Además de hablar de su nuevo tema, que sale este viernes, la artista también habló de la película 'Ídolos', que protagoniza junto a su chico, Óscar Casas. "Es la primera película que se hace del mundo de MotoGP. Es una peli para toda la familia. Estamos grabando en circuitos reales, con coches reales, en carreras reales. Estábamos con Marc Márquez, Jorge Martín", explicó la cantante, quien interpreta a una tatuadora, un papel con el que no se identifica nada: "Imagínate, yo sin tatuajes… tuvieron que ponerme muchos para el personaje".
La incómoda pregunta de Pablo Motos a Ana Mena
"¿No tienes ningún tatuaje?", quiso saber el presentador. Visiblemente sorprendida por esta pregunta, Ana Mena contestó, tímidamente: "Bueno, ahora tengo uno pequeñito". Sin embargo, lejos de quedarse ahí, Pablo Motos quiso saber más de ese tatuaje: "¿Qué es? ¿Un nombre? ¿Una fecha? ¿Un dibujo?".
Pese a la insistencia del valenciano, la cantante se negó a contestar, y no dudó en pararle los pies: "No me tires de ahí". De poco le sirvió a Pablo Motos quien, junto a Trancas y Barrancas, continuaron insistiendo, pero ella se mantuvo en sus trece respondiendo "no" cada vez que la preguntaban.
Al ver que no había forma de tirarla de la lengua, el presentador le volvió a hacer otra pregunta: "¿Podríamos saber dónde?". Finalmente, Ana Mena le dio una pista, pero sin dar más detalles: "Por aquí abajo", dijo, al tiempo que se señalaba la parte baja del vientre. Este gesto de la cantante hizo que Pablo Motos accediera a zanjar el tema y pasar a otro asunto.
