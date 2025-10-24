La triquiñuela de 'Supervivientes' para huir de 'El Hormiguero' ante la insólita ampliación de su duración

Que 'El Hormiguero' es uno de los grandes rivales a batir por 'Supervivientes All Stars' en prime time ya era de sobra conocido. De hecho, el reality de supervivencia sigue muy de cerca las estrategias emprendidas por su oponente en Antena 3. Tanto es así que, además de dividir sus entregas en dos bloques —una versión exprés y otra principal—, la duración de cada uno se ajusta en función del espacio conducido por Pablo Motos.

Ésta ha sido la última maniobra implementada por Telecinco para huir de su rival en el grueso principal de la gala. Como viene siendo habitual, la primera hora del programa que presenta Jorge Javier Vázquez corresponde a la versión exprés, un tramo empleado para avanzar algunos de los momentazos que llegarán más adelante, a partir de las once de la noche.

De esta forma, la parte exprés del reality coincide con la emisión de 'El Hormiguero'. El show de Motos no se lo pone fácil a Telecinco y, para no debilitar la audiencia de su programa estrella, la cadena de Fuencarral busca hacer coincidir el final de 'El Hormiguero' con la primera parte del reality. Una estrategia más que evidente durante la octava gala de 'Supervivientes All Stars' y es que el copyright y la cortinilla que separan ambas franjas no ha salido hasta las 23:30 horas.

Un horario muy poco habitual. ¿La razón de dicha anomalía? La visita de Isabel Presyler quien, coincidiendo con la publicación de sus memorias, ha sido la encargada de cerrar la semana en 'El Hormiguero'. Se trata de una de las apariciones más esperadas de la popular 'Reina de Corazones', cuya entrevista se ha prolongado más de una hora, retrasando el desenlace del programa de Motos hasta las 23:30, justo cuando arrancaba la entrega principal del reality de Telecinco.

Cabe recordar que la visita de Preysler al programa de Antena 3 en 2015 marcó uno de los datos más altos del espacio: 3,8 millones de espectadores que se tradujeron en un 19,4% de cuota de pantalla. Un dato que previsiblemente se repita y ante lo que Telecinco ha querido cubrir sus espaldas y así evitar un acusado descenso de audiencia.