'Supervivientes All Stars' pone en marcha un nuevo televoto con tres concursantes en riesgo de expulsión

Una semana más, 'Supervivientes All Stars' ha abierto La Palapa de manera excepcional para celebrar una nueva ronda de nominaciones. El reality de supervivencia, que ya ha puesto en marcha su recta final, ha vuelto a apostar por duplicar las expulsiones. Tras la marcha de Gloria Camila, uno de los tres nominados abandonará el próximo jueves los Cayos Cochinos: Miri Pérez Cabrero, Carlos Alba y Rubén Torres.

A diferencia de anteriores ocasiones, el reality sólo colocará a tres concursantes en la palestra. Tal y como ha explicado Sandra Barneda, esto es debido al escaso número de concursantes que habita en los Cayos Cochinos. Dos de ellos han sido escogidos por los compañeros, mientras que el tercer nominado ha sido el señalado por el líder de la noche.

Cabe destacar que, durante la gala dominical, Sandra Barneda ha sido la encargada de dar a conocer la expulsión de Gloria Camila. También ha dirigido desde el plató un nuevo juego de líder que, tras unos apasionantes minutos, ha coronado a Jessica Bueno como la inmune de la semana. Además de ello, dicha concursante ha podido nominar de manera directa.

Por su parte, el resto de los compañeros han nominado desde La Palapa. Lo han hecho siguiendo el patrón dictado por el reality: los supervivientes han tenido que quemar la fotografía del compañero al que le endiñan el punto del que disponen.

Después de que todos los náufragos repartiesen dicho punto, Miri Pérez Cabrero, Tony Spina y Carlos Alba han sido los más votados. Debido al empate, Sandra Barneda le ha pedido a Jessica que, en su papel de líder, desempatara. La joven ha optado por sacar a Tony Spina y, aparte, incluir a Rubén Torres como nominado gracias al poder de la nominación directa.

Es necesario remarcar que el reality ha vuelto a apostar por "el beso de la traición". Por tanto y al resultar expulsada, Gloria Camila ha podido nominar al darle un beso en la mejilla a uno de sus compañeros: Carlos Alba, quien no ha podido esquivar la nominación debido a los puntos repartidos por sus compañeros.

Así ha sido el reparto de puntos de 'Supervivientes All Stars'

Rubén Torres nomina a Miri Pérez Cabrero

Por su parte, Miri Pérez Cabrero quema la fotografía de Tony Spina

Miri Pérez Cabrero es la nominada de Adara Molinero

Carlos Alba coloca en la palestra a Tony Spina

Este último nomina a Carlos Alba

Con todo ello, 'Supervivientes All Stars' hace frente a unas nuevas y determinantes nominaciones que dejan a Miri Pérez Cabrero, Carlos Alba y Rubén Torres como concursantes expuestos. Uno de ellos seguirá los pasos de Gloria Camila y se convertirá en el nuevo expulsado definitivo de la edición. Una ceremonia que tendrá lugar el próximo jueves en la gala comandada por Jorge Javier Vázquez.