Estupor en 'Supervivientes All Stars' con la expulsión sorpresa de Gloria Camila a las puertas de la final

Por segunda vez en lo que llevamos de edición, 'Supervivientes All Stars' ha expulsado a un concursante de manera definitiva durante la emisión de la gala dominical. Después de tres intensos días de votación, los espectadores han decidido que Gloria Camila siga los pasos de Iván González y, por ende, se convierta en la octava expulsada de la edición con un ajustadísimo porcentaje frente a su rival: Jessica Bueno.

Cabe recordar que el pasado jueves, Jorge Javier terminó la gala comunicando la identidad de los cuatro nominados. Por primera vez en lo que llevamos de edición, dos fueron escogidos por los líderes puesto que Miri Pérez y Rubén Torres se alzaron como líderes. Tony Spina y Gloria Camila fueron los concursantes escogidos. Por su parte, el resto de compañeros colocaron con sus votos a Carlos Alba y Jessica Bueno en la palestra.

De vuelta a la gala dominical, es necesario reseñar que los nominados han podido lanzar sus alegatos. De igual manera, Sandra Barneda ha dado a conocer el estado de los porcentajes: 26%; 28,4%; 26,4% y 18,9% de los votos. Unas cifras que se han movido y mucho durante la emisión del debate y es que la presentadora ha anunciado en directo un sorpasso en las votaciones.

"Los porcentajes son los más igualados de la edición y puede pasar cualquier cosa. Nos enfrentamos a la expulsión más difícil de toda la edición", ha anunciado Laura Madrueño antes de comunicar la salvación de Tony Spina. La segunda salvación no ha tardado en llegar y, tras indultar a Carlos Alba, ha reducido a un intenso duelo la expulsión de la noche: Gloria Camila y Jessica Bueno.

De vuelta a la expulsión, Sandra Barneda ha sido la encargada de comunicar la decisión de los espectadores. Lo ha hecho en conexión con La Palapa bajo la atenta mirada del resto de concursantes. Antes, Sandra Barneda ha mostrado el estado de los porcentajes: 51,1% frente al 48,9% de los votos.

"Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que la concursante salvada sea Jessica", han sido las palabras empleadas por la presentadora. Por ende, Gloria Camila se convierte en la nueva expulsada del reality con un 48,7% del apoyo. Una determinación que ha sorprendido y mucho puesto que la joven ha sido una de las concursantes más salvadas de la edición. Contra todo pronóstico y a pesar de sus lágrimas, la recién expulsada no ha dudado en mandarle un mensaje a su amiga y compañera: "Me alegro muchísimo de que sea Jessica la que se queda, de verdad".

El beso de la traición de Gloria Camila en 'Supervivientes All Stars'

Como viene siendo habitual, antes de salir de La Palapa, el expulsado ha podido participar en las nominaciones. Gloria Camila lo ha hecho a través de un beso y es que debía endiñarle un punto en las nominaciones a uno de sus compañeros a través del conocido como "beso de la traición". Dicho y hecho puesto que, después de conocer la dinámica, la hija de Ortega Cano le ha dado este gesto envenenado a Carlos Alba quien suma un punto en las nominaciones.