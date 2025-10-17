El disparatado resultado del fallido test cultural de los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2'

Con la gran final de 'Supervivientes All Stars' cada vez más cerca, este jueves llegó el momento de que los concursantes se enfrentasen a una de las pruebas más míticas del formato. Además de la Noria infernal, que dejó una escena sin precedentes entre Rubén Torres y Miri Pérez Cabrero, los habitantes de los Cayos Cochinos se sometieron al clásico test de cultura general, que como cada año, dejó una ristra de garrafales errores difíciles de ignorar.

Como en cada edición, tras varias semanas poniendo a prueba sus dotes de supervivencia y su resistencia física en complicadas pruebas, los concursantes tienen la oportunidad de hacerse con el oro usando tan solo su cabeza a través del tradicional examen de cultura. Sin embargo, en esta ocasión, en lugar de permanecer sentados con una pizarra como suele ser habitual en esta prueba, lo hicieron colgados de una estructura elevada sobre el agua.

Las respuestas más disparatadas del test de cultura general en 'Supervivientes All Stars'

Cada vez que uno de los concursantes fallaba una pregunta, Laura Madrueño cortaba una cuerda, y algunas de las estrellas de 'Supervivientes All Stars' no tardaron en caer al agua. Fue el caso de Adara Molinero, que al no responder a ninguna de las preguntas cayó directamente al agua. Mientras que en el caso de los compañeros que acertaban, estos podían escoger cortar las cuerdas de otro compañero para ir eliminando a la competencia.

Y en el proceso, los famosos del reality de Telecinco dejaron algunas de las respuestas más disparatadas, como la de Gloria Camila al fechar el inicio de la I Guerra Mundial en el año "430 o el 1800", siendo 1914 la fecha correcta. De igual manera, Miri Pérez apostó por Antonio Machado como autor del clásico de la literatura griega 'La Iliada', mientras que su verdadero autor es Homero.

Dejando a un lado la literatura, Rubén Torres tampoco pareció tener demasiado claro el detonante de la Revolución Francesa, pues achacó la sublevación del pueblo parisino a "la caída del presidente", siendo "la toma de la Bastilla" la respuesta correcta a la pregunta que le formuló Laura Madrueño. Iván Gonález tampoco tenía la menor idea de dónde se encuentra expuesta una de las obras más famosas del mundo, 'La Gioconda'.

Si bien el exconcursante de 'Mujeres y hombres y viceversa' apostó a su suerte respondiendo "el Museo del Prado" asegurando que "no se sabía otro museo", la presentadora no tardó en cortar su cuerda mientras le reprendía por saber que se trataba del museo del Louvre en París. El mismo concursante, que se convertiría en el último expulsado de 'Supervivientes All Stars' minutos después, tampoco supo acertar que Rusia es el país más grande en superficie del mundo, sugiriendo India como respuesta.

A la pregunta de qué país fue el primero en otorgar el voto a las mujeres, Gloria Camila contestó con torpeza América, sin reparar en que se trata de un continente y no un país como enunciaba la cuestión, siendo Nueva Zelanda la respuesta correcta. De igual manera, Miri Pérez no supo contestar que 'El lazarillo de Tormes' se trata de una novela de autoría anónima, y Gloria tampoco descifró el nombre completo de Mozart, sugiriendo "Antoine o Charlie" en lugar de Wolfgang Amadeus.