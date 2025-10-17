La "barbaridad" vista en la Noria de 'Supervivientes' con Miri y Torres deja sin palabras: "Historia de la televisión"

'Supervivientes All Stars' ha hecho historia durante los últimos minutos de emisión de su séptima gala en Telecinco. Tras casi cincuenta días de convivencia en los Cayos Cochinos, los concursantes del reality siguen dejando boquiabiertos a los espectadores por su destreza en las pruebas planteadas por la organización. En esta ocasión, Miri Pérez Cabrero y Rubén Torres se han coronado en la prueba de líder y han compartido liderazgo, puesto que han sido capaces de resistir 20 minutos en la conocida como 'Noria Infernal'.

Cabe recordar que, a escasas semanas de la final, la organización del reality ha apostado por una prueba mítica para conceder el ansiado liderazgo. De hecho, la 'Noria Infernal' coronó a concursantes históricos como Sofía Suescun, quien aguantó la friolera de once minutos. Aunque es necesario reseñar que la navarra no contaba con medidas de protección, el récord de Suescun se ha superado y por partida doble, y es que tanto Miri Pérez Cabrero como Rubén Torres han aguantado esos 20 minutos a un ritmo trepidante.

Por si fuese poco, ambos han batido el récord fijado, en palabras de Madrueño, en 16 minutos. Durante el angustioso duelo, Miri se ha mostrado confiada y no ha dudado en apoyar a su compañero Rubén, manteniendo su postura prácticamente intacta durante toda la prueba. "No me pienso tirar, no me pienso tirar", ha gritado Miri durante el transcurso de una prueba brutal en la que el ritmo de la Noria ha sido vertiginoso. Como nunca antes se ha visto.

"Tensión absoluta ahora mismo en Playa de Juegos", ha reconocido Laura Madrueño, quien ha llegado a asegurar haberse mareado por ver a los concursantes girando sin parar.: "Yo tengo un mareo, que imagínate cómo estarán ellos. La noria gira a muchísima velocidad, ¡madre mía! A más velocidad que nunca ahora mismo... Madre mía, se me va a salir el corazón del pecho, qué horror verles. Apoteósico".

Las primeras palabras de Miri Pérez y Rubén Torres tras su histórica 'Noria Infernal'

Una prueba que ha terminado tras 20 minutos y con Rubén Torres visiblemente demacrado. De hecho, el joven no ha podido evitar el vómito mientras intentaba no perder el equilibrio desde lo alto de la estructura. Al término de la noria y después de que los concursantes hayan podido reponerse, Jorge Javier ha conectado con ellos.

"Estoy fatal. Miri me ha llevado al límite físico y mental, real. Si no llegase a ser por ti, no sé si hubiese llegado ahí. No podía más. Hacía siete minutos que estaba en mi límite y saber que ella ha estado ahí, me ha hecho luchar", le ha reconocido Torres a una Miri al borde del llanto: "Estoy muy emocionada, no sé qué decir".

Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' coronan la gesta de Miri y Torres

Quienes tampoco se han perdido ni un minuto de la 'Noria Infernal' han sido los espectadores del reality. A tenor de los comentarios registrados en redes sociales, la audiencia se ha volcado con los dos ganadores. "Esto sí es la esencia del programa y lo que la audiencia queremos", ha aplaudido un espectador al tiempo que otro lo ha tildado de "bestial": "En estos momentos los espectadores de 'Supervivientes' estamos viviendo la 'Noria Infernal' más extrema de la historia del formato".

Los comentarios en redes sociales se han multiplicado: "La mejor noria infernal de la historia de SV. Miri y Torres, acabáis de hacer historia de la televisión. Qué barbaridad hemos visto". También en la conocida red social 'X', se han podido leer post como: "Esto sí hacer historia en Supervivientes. Me quito el sombrero" o "Sin palabras. La mejor noria infernal de la historia, a gran velocidad".

