Una muerte sacude al equipo de 'Supervivientes': Laura Madrueño se rompe en llanto al anunciarlo en directo

Noticia insólita la que ha tenido que dar Laura Madrueño al comienzo de la última entrega dominical de 'Supervivientes All Stars'. Nada más arrancar dicho espacio, Sandra Barneda ha conectado con su compañera quien, desde La Palapa, ha comunicado el fallecimiento de una trabajadora del equipo de los Cayos Cochinos. Un comunicado que la meteoróloga ha hecho con la voz entrecortada y sin poder contener las lágrimas.

"Muy buenas noches a todos, ojalá pudiéramos decir muy buenas tardes desde Honduras como siempre pero hoy todo el equipo de 'Supervivientes' arrancamos el programa con el corazón encogido porque hace muy poquitos días, este fin de semana, hemos perdido a una de nuestras compañeras", ha arrancado diciendo Laura Madrueño con esfuerzo por no romperse a llorar.

De la misma forma, la presentadora del formato desde los cayos ha informado: "Hoy lo mínimo que podemos hacer es dedicarle este programa, a ella, a su eterna sonrisa y a su familia que también trabaja con todos nosotros". En la misma línea, Madrueño ha añadido: "Sandra, siempre vas a estar siendo parte del equipo de 'Supervivientes' y de este cayo. Gracias por todo lo que nos has regalado. Te vamos a echar mucho de menos y a toda la familia un abrazo enorme de parte de todo el equipo de 'Supervivientes'".

El homenaje de 'Supervivientes All Stars' a Sandra, la trabajadora fallecida en los cayos

Ya desde el plató, Sandra Barneda se ha sumado al abrazo de su compañera, quien apenas podía contener las lágrimas desde La Palapa. Consciente de ello, la moderadora del debate dominical le ha mandado un caluroso mensaje: "Mucho ánimo para vosotros que seguro que es un momento complicado. Ay Laura, bueno, pues ese caluroso aplauso desde Madrid para ti ese vez porque es difícil dar noticias como ésta Laura". "Muchísimas gracias Sandra, gracias a todos", ha contestado Laura Madrueño antes de dar paso a los concursantes de la edición.