'Supervivientes All Stars' anuncia una expulsión directa e inminente y esta es la explicación de peso

La sexta gala de 'Supervivientes All Stars' ha comenzado con un anuncio de impacto, una novedad incorporada en la mecánica que agilizará el ritmo del reality y es que, para sorpresa de todos los espectadores, la organización del espacio ha adelantado la próxima expulsión.

Cabe recordar que, hasta el momento, los espectadores han podido votar de manera gratuita y semanal puesto que las expulsiones definitivas se vivían cada jueves en la gala comandada por Jorge Javier Vázquez. Hasta el momento, el reality ha expulsado a cinco concursantes.

Ahora, el espacio de supervivencia ha agilizado las expulsiones y programado una para el próximo domingo. Así lo ha comunicado Jorge Javier nada más entrar al estudio 6 de Telecinco. "A partir de ahora el juego cambia en 'Supervivientes All Stars'. El domingo en 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda, expulsión sorpresa. Así, sin que se lo esperen. No saben lo importante que es no salir nominado esta noche", ha declarado el presentador.

El juego cambia en Honduras 💣



Este domingo, EXPULSIÓN SORPRESA 👀



🏝️ #SVAllStarsGala6

🔵 https://t.co/0FBgMJbInX pic.twitter.com/tCudTAiCIt — Supervivientes All Stars (@Supervivientes) October 9, 2025

Por tanto y a diferencia de lo que acostumbra el reality, Sandra Barneda será la encargada de comunicar el nombre del próximo expulsado o expulsada. Eso sí, aún está por determinar si será el mismo domingo durante el debate cuando los supervivientes participen en unas nuevas nominaciones. En ese caso, 'Supervivientes All Stars' abriría un nuevo televoto y sumaría dos expulsiones en tan solo una semana.

Una novedad que vendría a responder a la necesidad de acortar o ajustar la duración del reality en la parrilla de Telecinco. Es necesario remarcar que estaba previsto que el espacio se extendiese durante dos meses. En ese supuesto, la final de 'Supervivientes All Stars' se viviría en aproximadamente tres semanas y, teniendo en cuenta el alto número de concursantes habitando los cayos, eso sería inviable.