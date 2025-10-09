La determinación de Mediaset con 'El diario de Jorge' que sentencia su futuro en la tarde de Telecinco

Telecinco renovaba sus tardes hace un mes con la llegada de 'El tiempo justo'. Sin embargo, el magacín que presenta Joaquín Prat no ha conseguido aupar las audiencias de la cadena. Tampoco 'Agárrate al sillón' termina de despegar en audiencias. Por contra 'El diario de Jorge' si que parece consolidarse poco a poco en la parrilla de la cadena de Mediaset.

Tras más de 1.600 historias narradas en primera persona por cerca de 4.000 invitados, que han protagonizado emocionantes reencuentros y declaraciones y han recibido divertidos y sorprendentes anuncios y revelaciones, 'El diario de Jorge' alcanza este viernes 10 de octubre sus primeros 300 programas en Telecinco.

Una efeméride que coincide con el mejor momento del formato en audiencias de lo que llevamos de temporada. Así, el programa conducido por Jorge Javier Vázquez está a punto de cerrar su mejor promedio mensual desde el pasado mes de mayo al acumular una media del 11% y 742.000 espectadores.

'El diario de Jorge' registra hasta el momento en octubre el segundo mejor dato mensual de share de su historia (10,4%) y su mejor resultado en espectadores desde abril (695.000). Es por ello, por lo que Mediaset ha anunciado la renovación por una nueva tanda de programas el espacio de testimonios producido por Boomerang TV.

'El Diario de Jorge' ha confirmado, además, su evolución positiva tras el inicio de sus emisiones el pasado 24 de febrero en la franja actual (18:30 a 20.00h), en las que acumula una media del 9,5% de share y 671.000 espectadores, casi 2 puntos más que la media del programa en su primera etapa en la cadena, en la que se emitía de 15:45h a 17:30h.

Desde que se emite en su actual horario, el programa conducido por Jorge Javier Vázquez es, además, la opción preferida de su franja de emisión en el target comercial (8,9%) y entre los espectadores de 25-44 años (9%) y de 45-54 años (10%), además de liderar entre las televisiones comerciales entre los jóvenes de 13-24 años (7,8%). Destaca también su liderazgo absoluto en territorios como Navarra (16,1%), Asturias (12,7%) y Galicia (10,6%) y entre las televisiones comerciales en ‘Resto’ (10,7%).

Las Twin Melody, invitadas del programa 300 de 'El diario de Jorge'

Cuentan con más de 20 millones de seguidores en redes sociales y confiesan ser seguidoras de ‘El Diario de Jorge’: Twin Melody, creadoras de contenido digital, serán las invitadas estelares este viernes en el programa 300, donde sorprenderán a Jorge Javier Vázquez proponiéndole un reto muy especial.

Además, el programa, que incorporará a su escenografía un ‘cubo misterioso’ -un elemento traslúcido que proyectará la evocadora silueta de algunos de sus invitados-, recibirá a Maribel, una mujer que tras ser abandonada por su padre sueña con conocerlo y descubrir quiénes son sus hermanos; a Gema, que sorprenderá a su madre -que piensa que continúa viviendo a miles de kilómetros de distancia- anunciándole su regreso definitivo a España; y a Juan, que intenta recuperar a su expareja, de la que sigue profundamente enamorado.

El definitivo test de ADN sobre el padre de José Luis, el lunes

Una de las historias que más atención ha acaparado en las últimas entregas de ‘El Diario de Jorge’ se resolverá el próximo lunes con el anuncio del tercer test de ADN que podría resolver la incógnita de quién es el padre biológico de José Luis. Tras dos pruebas con resultado negativo a dos posibles candidatos y después de recibir una llamada en directo que apuntaba a que el verdadero progenitor era el padrino de José Luis, el programa anunciará el resultado de esta prueba que podría resolver de una vez por todas las dudas con las que vive el protagonista de esta historia.