'Supervivientes All Stars' anuncia la salvación y el resultado perfila a una clara candidata a ganar la edición

Como viene siendo habitual, 'Supervivientes All Stars' ha programado entre los contenidos de su gala del martes una de las salvaciones previas a la expulsión. Mientras que el resto tendrán lugar el jueves, a escasos minutos de la marcha definitiva de un concursante, Jessica Bueno ha tenido la suerte de contar con el apoyo mayoritario de los espectadores puesto que dicha concursante ha conseguido descolgarse del listado de nominados. De hecho, la sevillana acumula varias salvaciones, lo que la convierte en una de las favoritas para ganar el reality.

Cabe recordar que desde el pasado jueves, cuatro concursantes permanecían en la palestra. Así como en anteriores ocasiones, la gala semanal comandada por Jorge Javier concluyó con la puesta en marcha de un televoto en el que Gloria Camila, Miri Pérez Cabrero, Alejandro Albalá y Jessica Bueno se convirtieron en los nominados. Desde entonces, los espectadores han podido votar de forma gratuita a través de la app de Mediaset Infinity.

De vuelta a la gala de salvación, es necesario remarcar que en esta ocasión los concursantes expuestos no han podido lanzar su alegato pidiendo su salvación. Tampoco sus compañeros han podido posicionarse debido al escaso tiempo que el reality ha tenido por la emisión de la boda de Marta Peñate y Tony Spina.

A pesar de ello, el reality no ha sacrificado la salvación. De hecho, Laura Madrueño ha sido la encargada de oficiar la ceremonia de salvación. Al igual que en anteriores ocasiones, los nominados se han colocado en una estructura que, en caso de seguir en la palestra, vertería barro al concursante señalado. Sólo el salvado se libraría del barro. El primera en recibir la ducha de barro ha sido Gloria Camila al que le ha seguido Alejandro Albalá.

La audiencia de 'Supervivientes All Stars' blinda de nuevo a Jessica Bueno

Con la salvación reducida a un intenso duelo entre Miri Pérez Cabrero y Jessica Bueno, la presentadora ha comunicado la decisión final de la audiencia. "El tercer superviviente que continúa nominado y se enfrentará a la expulsión definitiva del jueves es... Miri ", han sido las palabras empleadas por Laura Madrueño. Por ende, Jessica Bueno acumula su segunda salvación consecutiva y se libra del televoto que determinará la expulsión de Gloria Camila, Miri Pérez Cabrero o Alejandro Albalá.

Tras conocer su salvación, la modelo sevillana no ha podido esconder su sorpresa ante tal gesto por parte de la audiencia: "¡Gracias, gracias España, gracias a mi familia, a mis amigos...!". De igual manera, Jessica Bueno ha aprovechado la ocasión para pedir la salvación de su compañera Gloria Camila: "Tenéis que salvar a Gloria". Es necesario remarcar que la joven acumula varias salvaciones, lo que la convierte como una de las favoritas para alzarse con el premio final del reality debido a la cercanía de la final.