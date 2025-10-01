Los dos concursantes elegidos para ser castigados en 'Supervivientes All Stars' y la penitencia impuesta

Como viene siendo habitual, 'Supervivientes All Stars' ha pedido a los concursantes de ambos grupos que se mojen a la hora de señalar al peor compañero. Una decisión que les ha traído consecuencias a los dos designados, uno por cada grupo, y es que la organización ha movido ficha y les ha comunicado el castigo al que tendrán que hacer frente durante los próximos dos días.

Antes de conocer la penalización, los espectadores de 'Supervivientes All Stars' han sido testigos de las votaciones. El primer equipo en votar ha sido Playa Armonía. En dicho bando, ha habido un empate entre Miri Pérez y Rubén Torres. Para sorpresa de todos, el bombero ha decidido salvar a su compañera y hacer frente al castigo semanal.

Así pues, en el caso de la otra playa, el reparto de puntos ha sido el siguiente: Alejandro y Noel han escrito el nombre de Gloria Camila. Iván ha señalado a Jessica al igual que Carlos Alba mientras que la sevillana ha expuesto a Noel al igual que Gloria Camila. Por ende, el triple empate entre Gloria Camila, Jessica y Noel ha concluido con Iván González dejando a Jessica Bueno como sancionada.

Con los concursantes ya expuestos, Laura Madrueño les ha pedido a leer su penitencia. En esta ocasión, el castigo impuesto por la organización de 'Supervivientes' ha provocado un cambio en la formación de los equipos. "Con el objetivo de entablar nuevas relaciones con vuestros compañeros, desde hoy y hasta la gala del jueves, viviréis en la playa contraria", rezaba el pergamino.