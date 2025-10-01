Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes All Stars': Sonia, Miri o Carlos?

Quedan menos de 48 horas para que se produzca una nueva y determinante expulsión en 'Supervivientes All Stars'. Hasta entonces, los espectadores pueden votar a través de la app Mediaset Infinity entre los tres concursantes que permanecen en la palestra (Sonia Monroy, Miri Pérez Cabrero y Carlos Alba). Un listado que se ha reducido a consecuencia de la salvación de Jessica Bueno.

Dicha salvación llega después de las nominaciones celebradas el pasado jueves en La Palapa. Allí, los concursantes pudieron repartir el punto del que disponían exponiendo a Jessica Bueno y Miri Pérez Cabrero. Por su parte, los dos líderes semanales completaron el listado de nominados al señalar a Sonia Monroy y Carlos Alba.

De vuelta a la emisión de la versión 'Tierra de Nadie', es necesario apuntar que el reality ha seguido el orden ya testado en anteriores entregas. En primer lugar, los nominados han podido lanzar un alegato para, poco después, ver el posicionamiento de sus compañeros. Finalmente, Laura Madrueño ha sido la encargada de comunicarle a Jessica Bueno su salvación.

No han corrido tanta suerte el resto de sus compañeros nominados que continúan en la palestra hasta la gala del jueves. Será entonces cuando se conozca la identidad del cuarto expulsado de la edición que abandonará los Cayos Cochinos de manera definitiva.

Vota en la encuesta: ¿A quién quieres salvar de las nominaciones de 'Supervivientes All Stars'?





