Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes 2026': Claudia, Alba, Toni o Jaime?

Tras la expulsión directa de Teresa Seco, 'Supervivientes 2026' ha celebrado sus sextas nominaciones en la gala 6 en Telecinco. Tras el correspondiente reparto de puntos, los expuestos a la próxima expulsión definitiva de la edición son Claudia Chacón, Alba Paul, Toni Elías y Jaime Astrain.

Así se han desarrollado las nominaciones en la nueva Playa Victoria

Nagore Robles ha nominado a Ingrid

Maica Benedicto ha nominado a Ingrid

Aratz Lakuntza ha nominado a Jaime

Jaime Astrain ha nominado a Toni

Ingrid Betancor ha nominado a Toni

Toni Elías ha nominado a Jaime

Gerard Arias, como líder, ha nominado directamente a Jaime

Así han sido las nominaciones en la nueva Playa Derrota

Alvar Segui ha nominado a Claudia

Claudia Chacón ha nominado a Alba

Alba Paul ha nominado a Claudia

Borja Silva ha nominado a Alba

Ivonne Reyes ha nominado a Claudia

Darío Linero ha nominado a Alba

José Manuel Soto ha nominado a Claudia

Almudena Porras, como líder, ha nominado directamente a Alba

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