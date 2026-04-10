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Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes 2026': Claudia, Alba, Toni o Jaime?

por El Televisero

Los expuestos a la próxima expulsión de 'Supervivientes 2026' son Claudia Chacón, Alba Paul, Toni Elías y Jaime Astrain

Nominados de 'Supervivientes 2026'
Nominados de 'Supervivientes 2026' | Montaje El Televisero

Tras la expulsión directa de Teresa Seco, 'Supervivientes 2026' ha celebrado sus sextas nominaciones en la gala 6 en Telecinco. Tras el correspondiente reparto de puntos, los expuestos a la próxima expulsión definitiva de la edición son Claudia Chacón, Alba Paul, Toni Elías y Jaime Astrain.

Así se han desarrollado las nominaciones en la nueva Playa Victoria

  • Nagore Robles ha nominado a Ingrid
  • Maica Benedicto ha nominado a Ingrid
  • Aratz Lakuntza ha nominado a Jaime
  • Jaime Astrain ha nominado a Toni
  • Ingrid Betancor ha nominado a Toni
  • Toni Elías ha nominado a Jaime
  • Gerard Arias, como líder, ha nominado directamente a Jaime

Así han sido las nominaciones en la nueva Playa Derrota

  • Alvar Segui ha nominado a Claudia
  • Claudia Chacón ha nominado a Alba
  • Alba Paul ha nominado a Claudia
  • Borja Silva ha nominado a Alba
  • Ivonne Reyes ha nominado a Claudia
  • Darío Linero ha nominado a Alba
  • José Manuel Soto ha nominado a Claudia
  • Almudena Porras, como líder, ha nominado directamente a Alba

Así pues, ¿a quién quieres salvar de la nueva expulsión de 'Supervivientes 2026'? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!

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