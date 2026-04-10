Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes 2026': Claudia, Alba, Toni o Jaime?

Tras la expulsión directa de Teresa Seco, 'Supervivientes 2026' ha celebrado sus sextas nominaciones en la gala 6 en Telecinco. Tras el correspondiente reparto de puntos, los expuestos a la próxima expulsión definitiva de la edición son Claudia Chacón, Alba Paul, Toni Elías y Jaime Astrain.
Así se han desarrollado las nominaciones en la nueva Playa Victoria
- Nagore Robles ha nominado a Ingrid
- Maica Benedicto ha nominado a Ingrid
- Aratz Lakuntza ha nominado a Jaime
- Jaime Astrain ha nominado a Toni
- Ingrid Betancor ha nominado a Toni
- Toni Elías ha nominado a Jaime
- Gerard Arias, como líder, ha nominado directamente a Jaime
Así han sido las nominaciones en la nueva Playa Derrota
- Alvar Segui ha nominado a Claudia
- Claudia Chacón ha nominado a Alba
- Alba Paul ha nominado a Claudia
- Borja Silva ha nominado a Alba
- Ivonne Reyes ha nominado a Claudia
- Darío Linero ha nominado a Alba
- José Manuel Soto ha nominado a Claudia
- Almudena Porras, como líder, ha nominado directamente a Alba
Así pues, ¿a quién quieres salvar de la nueva expulsión de 'Supervivientes 2026'? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram