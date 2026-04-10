'Supervivientes 2026' expulsa a su concursante más anodina, que se cobra una venganza antes de irse

Telecinco ha ofrecido este jueves, 9 de abril, la sexta gala de 'Supervivientes 2026', en la que hemos conocido la identidad del cuarto concursante expulsado de la edición de forma directa y definitiva entre las tres nominadas que han llegado al proceso final: Claudia Chacón, Maica Benedicto y Teresa Seco.

Tras las nominaciones de la semana anterior, quedaron expuestas al juicio de los espectadores Maica Benedicto, Claudia Chacón, Ivonne Reyes y Teresa Seco. Sin embargo, el martes, en 'Tierra de Nadie' con Ion Aramendi al frente, se llevó a cabo la ceremonia de salvación, liberando así al más votado. Resultó ser Ivonne contra todo pronóstico.

Por ende, la eliminación se ha debatido entre Claudia, Maica y Teresa, en la cuerda floja hasta el último momento en el que se han cerrado las votaciones en la app de Mediaset Infinity. En primer lugar, se ha salvado la exparticipante de 'Gran Hermano 19' con un gran 45,3% de los votos.

Con todo, la cosa ha quedado en un duelo final entre Claudia Chacón y Teresa Seco. Aquella que obtuviera el menor número de votos abandonaba 'Supervivientes 2026'. Y esa persona que ha dicho adiós ha sido Teresa, que ha cosechado menor respaldo que Claudia como era de esperar al ser la concursante más anodina en todos los sentidos, tanto en convivencia como en supervivencia.

Además, en esta ocasión, ya no existen las segundas oportunidades. Con Playa Destino disuelta, 'Supervivientes 2026' se encuentra en una nueva fase en la que las expulsiones suponen un billete directo a España. Así, Teresa Seco se ha sumado a Paola Olmedo, Marisa Jara y Gabriela Guillén.

No obstante, antes de concluir su participación, ha poseído un último poder. La organización ha vuelto a poner en marcha la dinámica de 'la última voluntad', que ha consistido en ejercer, como venganza, una nominación extra y secreta a quien deseara. Teresa ha decidido endiñarlo a Toni Elías y ese punto extra ha sido determinante para colocarle en la palestra y, por ende, en riesgo de expulsión la próxima semana.