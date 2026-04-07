Vuelco en las votaciones de 'Supervivientes' ante quién ha sido la concursante salvada de la expulsión

'Supervivientes 2026' ha afrontado este martes 7 de abril la que ha sido ya la quinta ceremonia de salvación de la edición entre las cuatro concursantes que resultaron nominadas en la gala del pasado jueves: Claudia Chacón, Ivonne Reyes, Maica Benedicto y Teresa Seco.

Las cuatro supervivientes se han enfrentado a la dinámica del 'Abismo al infinito', esa imponente estructura sobre el mar formada por cuatro toboganes. La que obtuviera mayor respaldo en el televoto abierto en la app Mediaset Infinity quedaba liberada de la expulsión definitiva del próximo 9 de abril.

Y esa salvación ha sido muy imprevisible porque los porcentajes han estado más igualados que nunca entre tres de las nominadas. Una situación inédita en lo que llevamos de 'Supervivientes 2026' que refleja que la división en el veredicto de los espectadores.

Antes de pausar la votación, el reality ha actualizado los resultados de cara a la eliminación: 32,6%, 33,4%, 27,6% y 6,4%. A continuación, se ha procedido a comunicar quien continuaba en el proceso de expulsión y quién era la agraciada con el mayor apoyo del público. Y ha habido sorpresa mayúscula.

En primer lugar, María Lamela, la encargada de llevar a cabo la ceremonia, ha indicado la permanencia en la palestra de Maica Benedicto, lo que ha generado un gran impacto al ser una de las favoritas de las últimas semanas, y de Teresa Seco. Así, el indulto ha quedado en un inesperado duelo entre Claudia Chacón e Ivonne Reyes.

Finalmente, tras minutos de mucha tensión, se ha resuelto el enigma: Ivonne ha sido la salvada contra todo pronóstico con ese 33,4% de los votos frente a Claudia. Un giro radical en las votaciones que coloca a la modelo y actriz venezolana como concursante predilecta de la audiencia de 'Supervivientes'.