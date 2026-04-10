'Supervivientes 2026': Lista completa de nominados, con dos archienemigas enfrentadas en el televoto

Tras la expulsión de Teresa Seco, convertida en la cuarta eliminada directa de 'Supervivientes 2026', la sexta gala del reality de Telecinco ha puesto el broche con las tradicionales nominaciones. El reparto de puntos, llevado a cabo en La Palapa, ha dejado a cuatro robinsones en la palestra: Claudia Chacón, Alba Paul, Toni Elías y Jaime Astrain.

Una vez señalados, el programa ha abierto el televoto en Mediaset Infinity y será dentro de una semana cuando se decida cuál será el próximo concursante fulminado. Una marcha que definirá el futuro del concurso a tenor de los nombres de los nominados. Se avecina, nuevamente, una expulsión muy interesante y decisiva.

Antes, los concursantes de Playa Victoria y Playa Derrota han participado en el juego de líder. Tras una exigente prueba, que les ha puesto al límite de sus capacidades, Gerard Arias y Almudena Porras se han podido colgar el collar de líder. Por ello, los dos se han librado de la nominación por la condición de inmune y han tenido el poder de designar una nominación directa.

Así se han desarrollado las nominaciones en la nueva Playa Victoria

Nagore Robles ha nominado a Ingrid

Maica Benedicto ha nominado a Ingrid

Aratz Lakuntza ha nominado a Jaime

Jaime Astrain ha nominado a Toni

Ingrid Betancor ha nominado a Toni

Toni Elías ha nominado a Jaime

Gerard Arias, como líder, ha nominado directamente a Jaime

Así han sido las nominaciones en la nueva Playa Derrota

Alvar Segui ha nominado a Claudia

Claudia Chacón ha nominado a Alba

Alba Paul ha nominado a Claudia

Borja Silva ha nominado a Alba

Ivonne Reyes ha nominado a Claudia

Darío Linero ha nominado a Alba

José Manuel Soto ha nominado a Claudia

Almudena Porras, como líder, ha nominado directamente a Alba

Con todo ello, los supervivientes expuestos al veredicto de los espectadores de 'Supervivientes 2026' durante la sexta semana de concurso son Claudia Chacón, Alba Paul, Toni Elías y Jaime Astrain. Uno de ellos seguirá los pasos de Teresa Seco el próximo jueves en el transcurso de una nueva gala comandada por Jorge Javier Vázquez y María Lamela.