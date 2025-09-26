Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes All Stars': Sonia, Miri, Jessica o Carlos?

Jorge Javier Vázquez ha puesto el broche de oro a la cuarta gala de 'Supervivientes All Stars' con la puesta en marcha de un nuevo televoto. Dicho momento ha tenido lugar tras el tradicional reparto de puntos llevado a cabo en La Palapa y al término de una entrega marcada por la expulsión de Fani Carbajo.

De vuelta a las nominaciones, es necesario remarcar que un concursante de cada equipo ha gozado de la inmunidad y de la nominación directa. Esto es debido a la prueba de líder que han disputado los concursantes previamente clasificados de cada una de las dos playas. Tras un vibrante juego, Rubén Torres e Iván González se han hecho con el collar de líder con el que han nominado de manera directa a Sonia Monroy y Carlos Alba respectivamente.

Por su parte, el resto de sus compañeros han podido nominar en la intimidad de La Palapa. Allí y por parejas, los concursantes han entregado el punto del que disponen a la par que han esgrimido las razones que les han llevado a tomar dicha decisión. Por parte de Playa Armonía, Miri Pérez Cabrero ha resultado ser el más votado. En el caso de Playa Caos, Jessica Bueno ha sido el nominado semanal.

Es necesario recordar que, así como sucediese la semana pasada, el expulsado ha podido nominar. En esta ocasión, Fani Carbajo se ha cobrado la venganza con Sonia Monroy, a quien le ha mandado un punto con el denominado 'beso de la traición'.

Ya durante los últimos minutos de programa, el presentador ha oficializado el nombre de los nominados para, acto seguido, abrir el proceso de votación. Así, los concursantes en la palestra son: Sonia Monroy, Miri Pérez Cabrero, Jessica Bueno y Carlos Alba.

¿A quién quieres salvar de las cuartas nominaciones de 'Supervivientes All Stars'? ¡VOTA YA!