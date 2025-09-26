'Supervivientes All Stars' expulsa a Fani Carbajo, y lo que hace antes de marcharse levanta ampollas

'Supervivientes All Stars' suma una nueva expulsada definitiva tras la marcha de Elena Rodríguez hace ahora una semana. El reality de supervivencia, que encara su cuarta semana en emisión, ha sufrido la pérdida de Fani Carbajo al ser la nominada menos votada por los espectadores. Antes de abandonar La Palapa, dicha concursante ha podido cobrarse la venganza al endiñarle un punto en las nominaciones a uno de sus compañeros.

Antes de que se produjese la expulsión, conviene recordar que la última gala culminó con las nominaciones. Un reparto de puntos que colocaron a Gloria Camila, Adara Molinero, Fani Carbajo y Jessica Bueno en la palestra. No todas han llegado a la gala semanal como nominadas y es que el pasado martes Laura Madrueño ejecutó una salvación, la de Gloria Camila al reunir el mayor porcentaje de apoyo.

De vuelta a la gala semanal de 'Supervivientes All Stars', es necesario remarcar que antes de proceder con la expulsión, Laura Madrueño ha comunicado la salvación de una de las nominadas. En esta ocasión, la presentadora ha cortado la cuerda de Fani Carbajo y Adara Molinero. Un gesto que simboliza su continuidad en el televoto y, por ende, la salvación de Jessica Bueno.

Con las dos nominadas ya en La Palapa, Jorge Javier se ha encargado de cerrar las votaciones: "Se acabó el juego para una de vosotras, se acabó el sueño. Así es la vida. Quiero deciros que la votación ha estado muy ajustada". De igual manera, el presentador de 'Supervivientes All Stars' ha mostrado el estado de los porcentajes: 55,4 frente al 45,6% de la expulsada.

Poco han tardado los espectadores en conocer la identidad del porcentaje menor y, por ende, el de la expulsada. Como viene siendo habitual, Jorge Javier ha tomado la palabra para anunciar: "La audiencia de 'Supervivientes All Stars' con sus votos en la app de Mediaset Infinity ha decidido que la salvada sea... Adara". Una decisión que le concede una nueva oportunidad a la joven. Por el contrario, Fani Carbajo se convierte en la tercera expulsada de la edición.

El beso de la traición de Fani Carbajo en 'Supervivientes All Stars'

Justo después de que Jorge Javier le comunicase su expulsión, la organización le ha concedido a Fani Carbajo la oportunidad de participar en las nominaciones. La joven lo ha hecho a través del beso de la traición; una mecánica en la que ésta debía dar un beso al concursante al que endiñaría su punto en las posteriores nominaciones. En esta ocasión, la recién expulsada ha decidido repartir su punto a Sonia Monroy. Un gesto con el que consolida su unión con Adara Molinero y es que la actriz se ha convertido en su gran enemiga en lo que llevamos de edición.