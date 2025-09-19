Encuesta: ¿Quién quieres que sea la salvada de 'Supervivientes All Stars': Gloria Camila, Fani, Adara o Jessica?

La tercera gala de 'Supervivientes All Stars' ha terminado en Telecinco con un reto abierto para los seguidores del reality: deliberar qué nominado o nominada debe abandonar los Cayos Cochinos como tercer expulsado o expulsada. Todo ello tras una frenética gala en la que Elena Rodríguez ha abandonado como segunda expulsada definitiva.

Como viene siendo habitual, antes de dar proceder con el reparto de puntos, los náufragos previamente clasificados se han enfrentado a una extenuante prueba de líder en la que Miri Pérez Cabrero e Iván González se han colgado el collar que les permite nominar de forma directa siendo Fani Carbajo y Gloria Camila sus señaladas.

Asimismo, sendas victorias les han conferido la inmunidad en las nominaciones que se han llevado a cabo minutos después en el interior de La Palapa. Allí, al término de la gala, Jessica Bueno ha sido la más votada de Playa Armonía, mientras que Adara Molinero lo ha sido en Playa Caos.

Conviene recordar que, así como sucediese la semana pasada, el expulsado ha podido nominar. En esta ocasión, Elena Rodríguez se ha cobrado la venganza con Miri Pérez - Cabrero, a quien le ha mandado un punto con el denominado 'beso de la traición'.Sin embargo, su victoria en la prueba de líder ha provocado que dicha mecánica carezca de valor.

Ya durante los últimos minutos de programa, el presentador ha oficializado el nombre de los nominados para, acto seguido, abrir el proceso de votación. Así, los concursantes en la palestra son: Gloria Camila, Fani, Adara y Jessica. Y tú, ¿a quién quieres salvar de las terceras nominaciones de 'Supervivientes All Stars'? ¡VOTA YA!

Vota: ¿A quién quieres salvar de las terceras nominaciones de 'Supervivientes All Stars'?