Elena Rodríguez es expulsada de 'Supervivientes All Stars' pero antes se cobra la venganza con esta concursante

'Supervivientes All Stars' ha consumado su segunda expulsión definitiva con venganza incluida. Una decisión que marcará el rumbo del reality durante las próximas semanas de concurso debido a la decisión tomada por Elena Rodríguez minutos después de su expulsión. Así pues, la hasta ahora concursante ha seguido los pasos de Kike Calleja al regresar de vuelta a España sin opción de incorporarse de nuevo a la convivencia.

Cabe recordar que, con las segundas nominaciones, el reality de supervivencia ha hecho frente a una dura marcha por quienes fueron los nominados. El pasado jueves, al término de la gala, los concursantes determinaron con sus votos exponer a Adara Molinero, Iván González, Tony Spina y Elena Rodríguez. No todos han llegado como nominados a la gala semanal puesto que el pasado martes Laura Madrueño comunicó la salvación de Tony Spina.

De vuelta a la gala semanal, ésta ha comenzado con los alegatos por parte de los familiares de los nominados quienes han sorprendido a los concursantes expuestos. Acto seguido, la presentadora ha dado a conocer la salvación de uno de los tres nominados: Iván González. Con todo ello, la expulsión se ha reducido a un intenso duelo entre madre e hija, Elena Rodríguez frente a frente con Adara Molinero.

Antes de comunicar la decisión de la audiencia, el reality ha dado a conocer el estado de los porcentajes: 53,9% frente al 46,1% de los votos de la expulsada. Unos números que han fluctuado y es que, al cierre de las votaciones, los porcentajes mostraban el siguiente estado: 51,6% y 48,4%.

Llegado el momento de la expulsión, Jorge Javier se ha hecho cargo del cierre del televoto y de pronunciar las siguientes palabras: "Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' con sus votos en la app de Mediaset Infinity han decidido que el concursante salvado sea...Adara". Un comunicado con el que Elena Rodríguez pone fin a su paso por el concurso tan solo dos semanas después de desembarcar en los cayos.

Antes de abandonar La Palapa, la exconcursante le ha dedicado unas emotivas palabras a su hija: "Me voy feliz y mi vida está fuera. Mírame, me voy feliz y quiero que esto lo luches semana a semana y que elijas tus batallas. Si no puedes más mentalmente, no entres. Tómate tu tiempo y disfruta. Ya está, yo me voy feliz. Tienes gente aquí que te quiere, la tienes, y los demás, pues bueno... Lucha por lo tuyo, también te pertenece. No te vengas abajo, eres una luchadora. Piensa cuando estés aquí, por quién estás aquí y por qué estás aquí. Estoy tan orgullosa de ti".

El beso de la traición de Elena Rodríguez tras ser expulsada

De igual manera, antes de partir rumbo a España, la expulsada ha podido enviar un punto en las nominaciones. La madre de Adara lo ha hecho a través de un beso al concursante expuesto. En esta ocasión y sin pensárselo dos veces, Elena Rodríguez ha nominado con un punto a Miri Pérez - Cabrero diciendo: "Miri, llevaros bien". Un gesto con el que la expulsada se cobra la venganza debido a las últimas trifulcas que tanto Adara como Miri han mantenido durante los últimos días.