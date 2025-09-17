'Supervivientes' anuncia una sanción contra Adara Molinero y Alejandro Albalá y estas son las consecuencias

Una semana más 'Supervivientes All Stars' ha decidido apostar por la dinámica conocida como el 'triángulo de fuego'. Tal y como ha explicado Laura Madrueño, los concursantes de cada equipo debían escoger al peor compañero de la semana y, por tanto, el merecedor de un castigado. Una elección que se ha saldado con Adara Molinero y Alejandro Albalá como concursantes expuestos.

Tal y como se ha podido ver en pantalla, el primer equipo en votar ha sido Playa Armonía. En dicho bando, Noel ha señalado a Adara al igual que Rubén Torres y Miri Pérez. Por su parte, Fani Carbajo ha votado a Noel mientras que Adara Molinero y Tony Spina han expuesto a Miri Pérez Cabrero. Finalmente, Sonia Monroy ha decidido escribir el nombre de Tony Spina en la pizarra. Por ende, al igual que la semana pasada, Adara Molinero se convertía en la castigada del grupo.

En el caso de Playa Caos, la mayor parte de los votos se han dirigido hacia Alejandro Albalá. El joven ha recibido los votos de Jessica Bueno, Gloria Camila y Elena Rodríguez. En dicho equipo se ha producido un empate con Jessica al ser votada por Carlos Alba, Alejandro Albalá e Iván González. Sin embargo, en su papel de líder, Gloria Camila ha decidido salvar a la modelo sevillana.

El castigo de la organización de 'Supervivientes' que deja réplica en los dos grupos

Una vez expuestos por sus compañeros, Laura Madrueño ha instado a los concursantes castigados a leer su penitencia. La primera en hacerlo ha sido Adara Molinero. "Desde hoy y hasta la gala del jueves serás la única persona encargada de la pesca, y la alimentación de tus compañeros dependerá sólo de ti", ha leído la joven, que no ha dudado en celebrar dicha sanción al comprobar que afectaba también al equipo.

Lo mismo ha sucedido con Alejandro Albalá. "Desde hoy y hasta la gala del jueves serás la única persona encargada de cuidar del fuego. En el caso de perderlo será tu única responsabilidad y tus compañeros no podrán ayudarte", ha leído el concursante, quien además ha advertido con una vendetta: "Lo voy a perder, para que hablen y hagan fuego otra vez".

Lejos de mostrarse cabizbajos, los dos concursantes castigados, Adara y Alejandro, han sacado músculo y se han mostrado especialmente confiados con un castigo que, en palabras de Laura Madrueño, ha dejado de ser individual para ser colectivo.