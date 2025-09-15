Alarmas en Telecinco: 'Supervivientes All Stars 2025' marca mínimo histórico de audiencia, que no deja de caer

Se confirma que Telecinco no ha acertado con la producción de 'Supervivientes All Stars' tras el verano. Si la cadena pretendía reeditar el formidable rendimiento del formato en primavera, ha errado de pleno. Los datos de audiencia, irrebatibles en todo caso, así lo constatan.

Después del flojo 15,3% de la pasada gala principal del reality (jueves 11 de septiembre), ya hicimos hincapié en que no hay precedentes de un seguimiento de estas características para una producción tan ambiciosa y tan costosa en Mediaset.

Pero es que, este domingo, en la entrega de 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda los resultados han sido inferiores, descendiendo a mínimo histórico. Sin troceos para maquillar las audiencias, la última entrega de 'Supervivientes All Stars' registró un 12,6% y, una vez más, congregó una cifra por debajo de la barrera del millón de espectadores. Barrera que no ha logrado superar en ninguna de las cinco primeras emisiones. Algo que es inaudito. Nunca antes se ha visto.

'La Película de la semana' de La 1, con la repetida cinta 'El Piloto', derrotó al reality aventurero con distancia. En estricta coincidencia, en prime time, obtuvo un 13,4% y 1.412.000 de espectadores frente al maltrecho 10,3% (1.088.000) de 'Supervivientes'.

Hablamos de que, por tercera vez en una semana, el concurso de Telecinco es derrotado por el cine de la cadena pública. Sucedió también el jueves 11, con un 15,5% para el repuesto largometraje 'The Equalizer 3' ante el 14,3% de la gala con Jorge Javier Vázquez en competencia directa. Y también el domingo 7 (12,1% vs 11,6%). Esto pone de manifiesto muy bien la desconocida debilidad del producto estrella de Mediaset.

Además, volviendo a las audiencias de este domingo, no hay que pasar por alto el 11,2% de 'Una nueva vida' en Antena 3 y cómo una serie turca de coste mínimo se quedó muy cerca de 'Supervivientes', la mayor producción televisiva con lo que ello supone presupuestariamente. Sin duda, la pérdida de público es evidente e incuestionable.

Para más inri, la presencia de 'Supervivientes All Stars' en la parrilla no está evitando -por ahora- que Telecinco se encamine a cerrar el peor mes de septiembre de la historia tras el 9,5% del año pasado o el 9,6% del 2023. Ahora mismo, el acumulado es del 9,2%. Si se mantiene esta cifra, la cadena de Fuencarral sellará otro récord en negativo.